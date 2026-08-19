Rusya'nın 'Sahte Savaş Görüntüleri' Ürettiği Tespit Edildi

Ukraynalı OSINT grubu DeepState, Rus ordusunun sahadaki sahte ilerlemeleri kanıtlamak için yapay zekâ üretimi videolar kullandığını açıkladı.

Ukrayna merkezli açık kaynak istihbarat grubu DeepState, Rus güçlerinin sahada elde edemedikleri başarıları kanıtlamak için yapay zekâ ile üretilmiş savaş alanı görüntülerine başvurduğunu ortaya çıkardı.

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Grup, Rus kaynaklarınca Oskil kasabasının dış mahallelerine sızıldığını iddia etmek amacıyla yayımlanan son videonun tamamen yapay zekâ ürünü olduğunu açıkladı.

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Birçok video yapay zekâ ile hazırlanmış

DeepState'in detaylı incelemesinde videoda belirgin görsel gariplikler tespit edildi. İncelemeye göre görüntülerde binaların sıfırdan oluşturulduğu, hangar olması gereken yapıların müstakil evlere dönüştürüldüğü ve Rus askerlerinin uzuvlarında yapay zekâya özgü orantısızlıklar ile deformasyonlar bulunduğu görüldü.

Bu durum, Rusya'nın küçük bir birliği ilerletip bayrak diktirerek bölge kontrolünü ele geçirmiş gibi gösterme taktiğinin dijital bir boyuta taşındığını kanıtlıyor. DeepState bu yeni yöntemi "yapay zekâyla bayrak dikme" olarak tanımladı.

Propagandaların günümüzde geldiği nokta

Geleneksel bayrak dikme görevleri, askerlerin yalnızca birkaç saniyelik propaganda videosu uğruna açık hedef hâline gelip hayatını kaybetmesine yol açıyordu. Yapay zekâ kullanımı, komutanların askerleri riske atmadan kâğıt üzerinde ilerleme görüntüsü yaratma arayışını yansıtıyor.

Nitekim yakın zamanda Zaporijya'daki Zirnytsia köyünde benzer bir propaganda videosunda yer alan bir Rus askeri, Ukrayna 142. Ayrı Mekanize Tugayı tarafından sağ olarak ele geçirilmişti. Yapay zekâ içerikleri, bu tür fiziksel kayıpların ve yakalanma risklerinin önüne geçmek için yeni bir propaganda aracı olarak öne çıkıyor.