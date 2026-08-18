ChatGPT'ye Gençlere Özel Yeni Mod Geldi: Peki Ne Gibi Değişiklikler Var?

OpenAI, 13-17 yaş arası kullanıcılar için gelişmiş güvenlik, ödev desteği ve ebeveyn kontrolü sunan gençler için ChatGPT modunu tanıttı.

OpenAI, yapay zekâ teknolojilerinin genç kullanıcılar üzerindeki etkilerine dair artan kamuoyu denetimine yanıt olarak yeni bir adım attı.

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Şirket, gençler için mevcut güvenlik önlemlerini ve yeni koruma özelliklerini tek bir çatı altında toplayan özel bir ChatGPT modunu erişime açıyor.

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Gençler için otomatik koruma ve ebeveyn kontrolleri

Gençlerin öğrenme süreçlerini desteklemeyi, kritik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yapay zekâyı güvenle kullanmalarını sağlamayı hedefleyen bu yeni deneyim, 13-17 yaş arasındaki kullanıcılara otomatik olarak uygulanacak. Sistem ayrıca yaşını 18'in altında olarak tahmin ettiği profilleri de bu moda yönlendirecek.

Sistemde grafik şiddet, öz kıyım ve cinsel içerikli rol yapma gibi hassas konularda daha sıkı kısıtlamalar varsayılan olarak aktif gelecek. Bunun yanı sıra ebeveynler için sessiz saatler belirleme ve olası bir güvenlik riski durumunda bildirim alma gibi denetim imkânları sunulacak.

Mod aktifken ne gibi değişiklikler göreceğiz?

Gençlerin platformu dengeli kullanmasını amaçlayan güncelemede, hassas görsel yüklemelerine dair uyarılar, özelleştirilebilir arayüz renkleri ve yeni ses seçenekleri yer alıyor. OpenAI ayrıca gençlerin ödevlerde kestirme yollara başvurmasını engelleyen "sorumlu ödev hatırlatıcıları" özelliğini devreye alıyor. Sistem, ödev tamamlama çabasını tespit ettiğinde kullanıcıyı otomatik olarak ChatGPT'nin çalışma moduna yönlendirecek.

Bu adımla OpenAI, daha önce parçalı olarak sunduğu yaş tahmini, ebeveyn denetimleri ve mola hatırlatıcıları gibi güvenlik katmanlarını tek bir çatı altında birleştirmiş oluyor.