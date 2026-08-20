Google, Öğrencilere 1 Yıllık Ücretsiz Google AI Plus Üyeliği Veriyor (Nasıl Alabileceğinizi Anlattık)

Google, öğrencilere 1 yıl ücretsiz Google AI Plus aboneliği sunuyor. Siz de eğer öğrenciyseniz bu fırsatı mutlaka kaçırmayın.

Google, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken üniversite öğrencilerine yönelik dev bir kampanya duyurdu. Şirket, şartları karşılayan üniversite öğrencilerine 1 yıl boyunca gelişmiş yapay zekâ özelliklerini içeren paketlerini ücretsiz olarak sunuyor. ABD’deki öğrenciler Google AI Pro paketinden yararlanabilirken, Türkiye dâhil 140’tan fazla ülkedeki öğrenciler ise Google AI Plus aboneliğine 12 ay boyunca hiçbir ücret ödemeden sahip olabiliyor.

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Peki öğrenciler bu avantajlı paketten ve Google'ın sunduğu gelişmiş ders araçlarından nasıl yararlanabilir? Gelin anlatalım.

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1 yıllık ücretsiz Google AI Plus nasıl alınır?

Bu tekliften faydalanmak için öncelikle öğrenci durumunuzu doğrulamanız gerekiyor. Kampanyaya katılmak için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

Adım #1 : gemini.google.com/students adresine gidin.

: adresine gidin. Adım #2 : Kişisel Google hesabınızla giriş yapın (SheerID üzerinden öğrenci doğrulaması istenecektir).

: Kişisel Google hesabınızla giriş yapın (SheerID üzerinden öğrenci doğrulaması istenecektir). Adım #3: Doğrulama tamamlandıktan sonra 12 aylık ücretsiz Google AI Plus aboneliğinizi aktifleştirin.

Bu abonelikle birlikte Gemini’da daha yüksek kullanım limitlerine, geniş depolama alanına ve gelişmiş model yeteneklerine erişim kazanacaksınız.

Gemini tarafında erişime açılan yeni özel öğrenci merkezi; ders not defterlerini, bilgi kartlarını ve pratik sınavları tek bir noktada topluyor. Kullanıcılar yalnızca bir komut yazarak karmaşık konular için etkileşimli 3 boyutlu görselleştirmeler ile simülasyonlar oluşturabiliyor. Ayrıca Gemini Live platformuna eklenen "Derin Araştırma" özelliği sayesinde öğrenciler, sesli komutlarla çok adımlı araştırma raporları başlatabiliyor ve hazırlanan bulguları yapay zekâ ile karşılıklı tartışabiliyor.