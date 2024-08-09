CNBC'ye konuşan birkaç sektör analisti, bazı Apple Intelligence özelliklerinin ücretli olacağını açıkladılar. Apple ise şu an için konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu yapay zekâ özellikleri Apple Intelligence ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CNBC'ye konuşan birkaç sektör analisti, Apple'ın bazı özellikleri ücretli olarak sunabileceğini açıkladılar.

Apple Intelligence ile ilgili en merak edilen hususlardan bir tanesi, iPhone 15 Pro ve daha yeni telefonlarda kullanılabilecek özelliklerin ücretsiz olup olmayacağı. Bu bağlamda; deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman'a göre şirket, Apple Intelligence özelliklerini başlangıçta ücretsiz olarak sunacak. Sonrasında ücretlendirme talep edecek. İşte CNBC'ye konuşan analistler de buna benzer açıklamalarda bulundular.

Apple Intelligence özellikleri için 20 dolara kadar ödeme yapılabilir

Counterpoint Research'ten Neil Shah'a göre Apple, Apple Intelligence özelliklerini bir abonelik sisteminin parçası hâline getirecek. Bunun için de kullanıcılardan 20 dolara kadar ücret talep edecek. CCS Insight yöneticilerinden Ben Wood ise Apple'ın bazı ürün ve hizmetleri başarıyla paraya dönüştürebildiğini söyledi. Wood'a göre hâl böyleyken Apple, bir şekilde Apple Intelligence'ı da gelir kapısı hâline getirecektir.

Tabii tüm bu açıklamalar, şu an için birer spekülasyondan ibaret. Apple, ne WWDC 2024 etkinliklerinde ne de sonrasında Apple Intelligence'ın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin bir şey söylemedi. İlerleyen dönemde yapılacak açıklamalar, Apple Intelligence ile ilgili tüm bilinmezleri ortadan kaldıracaktır.