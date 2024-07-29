iPhone'lara yapay zekâ özellikleri getirecek Apple Intelligence ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mark Gurman, Apple Intelligence'ın iOS 18 ile yayımlanmayacağını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay tanıttığı iOS 18 işletim sistemi, iPhone sahiplerine çok büyük yenilikler vadediyor. Bu yenilikler arasında en fazla dikkat çeken ise iPhone'lara yapay zekâ getirecek olan Apple Intelligence. Ancak Apple analistlerinden Mark Gurman, Apple Intelligence'ı büyük bir heyecanla bekleyen tüketicilerin keyfini kaçıracak bir açıklama yaptı.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, Apple Intelligence teknolojisini iOS 18 ile iPhone sahiplerine sunmayacak. Tüketicilerin, yapay zekâ özellikleri için bir süre daha beklemeleri gerekecek. Mark Gurman, Apple'ın hata düzeltmeleri ve kararlığı artırmak için Apple Intelligence'a biraz daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.

Peki Apple Intelligence, tüketicilere ne zaman ulaşacak?

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple Intelligence, iOS 18.1'in bir parçası olarak tüketiciye sunulacak. Yani iPhone 16 serisi, piyasaya sürüldükten birkaç hafta sonra yapay zekâ özellikleri ile donatılacak.

Bu arada; Apple, iOS 18.1'in ilk beta sürümünü bu hafta içerisinde yayımlayacak. Bu sürüm, Image Playground ve Genmoji gibi özelliklere ev sahipliği yapacak. Ancak daha gelişmiş özelliklerin bu beta sürümde sunulması beklenmiyor. Görünen o ki Apple, Apple Intelligence özelliklerini zamana yayacak ve kullanıcıya kademeli olarak ulaştıracak.

Apple'ın sunacağı yapay zekâ özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için: