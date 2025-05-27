Apple’ın Siri ve yapay zekâ özelliklerini ertelemesi, federal menkul kıymet yasaları kapsamında soruşturma konusu oldu.

ABD merkezli bir hukuk firması, Apple’ın bazı yapay zekâ ve Siri özelliklerini ertelemesinin, yatırımcılara karşı şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediğini araştırmaya başladı. Şirketin 2024’te tanıttığı Apple Intelligence özelliklerinin beklenenden geç sunulacağı açıklaması, borsa tarafında da etkisini gösterdi.

New York merkezli Bronstein, Gewirtz & Grossman adlı hukuk firması, Apple’ın Apple Intelligence kapsamında tanıttığı yeni Siri yeteneklerinin ertelenmesini gündemine aldı. Firma Apple’ın yatırımcılara gerekli bilgileri zamanında aktarmamış olabileceğini belirterek federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edilip edilmediğini incelediklerini duyurdu.

Siri özelliklerindeki gecikme Apple hisselerinde sert düşüşe yol açtı

Açıklamaya göre Apple, Siri’nin kişisel verilerle daha detaylı cevap verebilme ve uygulamalara daha hassas komutlar iletebilme gibi özelliklerini “önümüzdeki yıl içinde” sunacağını belirtti. Yaşanan bu gelişme sonrası Apple hisseleri 239,07 dolardan 209,68 dolara düştü. Bu nedenle Morgan Stanley gibi yatırım kurumları, Apple’ın hisse hedef fiyatlarını revize etti.

Geçmişte benzer bir dava girişiminde daha bulunan hukuk firması, şimdi Apple hisselerini 2024 Haziran sonrası satın alan yatırımcıların kendileriyle iletişime geçmesini istiyor. Aynı zamanda Apple’ın, iPhone 16e modelini bu özellikler varmış gibi tanıtarak tüketici ve yatırımcı beklentisini şekillendirmiş olabileceğine dikkat çekiliyor.

Apple daha önce de Apple Intelligence reklamlarında gösterdiği fakat henüz sunulmayan bazı özellikler nedeniyle 2025 Mart ayında farklı bir dava ile gündeme gelmişti. Söz konusu reklamlarda özelliklerin sonradan geleceği bilgisi yer alsa da bu detayın göz ardı edildiği savunulmuştu. Mart 2025’te yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD’deki yeni gümrük tarifesi açıklamaları Apple hisselerinin 200 doların altına düşmesine neden olmuştu.