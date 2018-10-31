Mesajlarında içki emojilerini kullanan iOS kullanıcılarının bir gün o içkileri içebileceğini düşünen Apple, iOS 12.1 ile birlikte Apple klavyeye sarhoş emojisi ekledi.

Apple, mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 12.1’i resmi olarak yayınladı. Bir süredir beklenen pek çok yeni özelliği kullanıcıların beğenisine sunan iOS 12.1, bununla birlikte iPhone ve iPad kullanıcılarına duygularını daha iyi ifade edebileceklerini 158 yeni emoji sunuyor.

158 emojinin yarısından fazlasını aynı emojinin farklı cilt tonları oluşturuyor. Bu nedenle tam olarak 158 emoji eklendiğini söyleyemeyiz. Yine de duygularınızı neredeyse hiç metin kullanmadan ifade edebileceğiniz 70’in üzerinde yeni emoji bulunuyor.

Yeni gelen emojilerin çoğu, ‘şu ana kadar nasıl olmaz’ diyebileceğimiz, günlük hayatta sıklıkla kullanacağımız duyguları ve eylemleri ifade ediyor. Ancak bir tanesi biraz daha farklı; yukarıdaki fotoğrafta en üst sırada soldan beşinci olan.

Tamam da bu kaşı-gözü ayrı oynayan emoji tam olarak neyi temsil ediyor? Tahmin etmek çok da zor değil. İçkiyi biraz fazla kaçıran ve dünya ile aynı eksende durmakta zorlanan keyfi yerinde ancak kaşı-gözü yerinde duramayan bir kişiyi. Yani bir sarhoşu.

Bazı içkilere ait emojiler uzun zamandır telefonlarımızda bulunuyordu. Ancak bu içkileri içen kişileri gösterebileceğimiz bir ‘sarhoş’ emojisi bulunmuyordu. Apple, bu eksikliği fark ederek iOS 12.1 güncellemesi tamamladı.