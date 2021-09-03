Apple, iPhone'daki Fotoğrafları Tarama Kararını Erteledi

Apple, iCloud'a yüklenen fotoğraf ve videolarda çocuk istismarına ilişkin içerikler arayacak CSAM sistemini ertelediğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre erteleme sürecinde sistemin iyileştirilmesi sağlanacak. Apple, sistemin devreye alınacağı yeni bir tarih bilgisi ise vermedi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan bir süre önce çok tartışılan bir karar aldığını duyurmuştu. Şirket, aldığı bu karar kapsamında iCloud'a yüklenen fotoğraf ve videoları tek tek tarayacak, çocuk istismarına yönelik bir içeriğin tespit edilmesi durumunda ise kolluk kuvvetlerine otomatik olarak haber verecekti. Bazı kesimler bu kararı savunurken kimilerine göre Apple, CSAM isimli bu özellik sayesinde kullanıcıların gizliliğini ihlal edecekti. Üstelik kullanıcıların taranacak verilerinin talep edilmesi durumunda hükümetlerle paylaşılabileceği de söyleniyordu.

Apple, konuyla ilgili olarak yaptığı bazı açıklamalarda kullanıcılara güvence verdi. Ancak şirketin verdiği güvence, CSAM'ye karşı olan kesim için bir şey ifade etmiyordu. Şimdiyse Apple, bu özelliğe ilişkin yeni bir karar aldı. Yakın bir gelecekte hayatımıza girmesi muhtemel sistemle ilgili yapılan son açıklama, sistemin devreye girmesinin ertelendiğini gözler önüne seriyor.

Erteleme sürecinde CSAM'nin iyileştirilmesi sağlanacak

Apple tarafından yapılan açıklamalarda; kamuoyunun CSAM sistemiyle ilgili geri bildirimlerine kulak verildiği ve bu yüzden de süreci hem daha iyi değerlendirmek hem de sistemi iyileştirmek için erteleme kararı alındığı ifade edildi. Şirket, bu ertelemeden kastının ne kadarlık bir süre olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Teknoloji devi, yakın bir gelecekte kullanıma sunacağı iOS 15 ile CSAM özelliğini devreye alacaktı. Ancak erteleme kararı ile bu durum ortadan kalkmış oldu. Yani kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki fotoğraf ve videoları bir süre daha iCloud'a gönül rahatlığı ile yükleyebilecekler. Ancak Apple'ın CSAM'den vazgeçmediğini, yalnızca erteleme yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Şirket, bu özelliği er geç kullanıma sunacak gibi görünüyor.