Apple tarafından yapılan yeni bir patent başvurusu, şirketin iPhone'lardaki logosunu yeni bir lazer tabanlı yöntemle oluşturmayı hedeflediğini gösterdi. Yeni yöntemle birlikte logo, çok katmanlı bir şekilde oluşturulacak ve mavi, yeşil, sarı gibi farklı renkleri bünyesinde barındıracak.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (PTO) tarafından yayınlanan yeni bir patent, Apple'ın iPhone'ların arkasında yer alan logo için yeni bir deneme yapmaya niyetlendiğini gösteriyor. Yeni patent, yeni nesil iPhone'ların arka kapağı için zaman içerisinde silinmeyen bir logo hedefliyor. Lazer tabanlı yeni yöntemle birlikte çeşitli renklerden oluşan çok katmanlı bir tasarım planlanıyor.

Yeni yöntemin, şimdiki logoyu alıp geleceğe taşımak gibi bir konsept sunacağı belirtiliyor. Elbette patentte bahsedilen yöntem, renk şeritleri değil değişen renklerin karışımı gibi olacak. Apple, lazer işlemini bir adım daha öteye taşımak isterse arka yüzeyin tamamı, tıpkı bazı Huawei ve Samsung telefonlar gibi renk değiştiren bir görünüme sahip olabilir.

Cihazın içine çok katmanlı logo:

Patentte belirtildiğine göre cihaza dışarıdan takılan bir kılıfın üzerindeki logolar genellikle zaman içerisinde kayboluyor. Yeni lazer yöntemiyle birlikte çok katmanlı logo, cihazın içine işlenecek. Henüz nasıl olduğunu anlayamasak da farklı optik özelliklere sahip iki ayrı katman olacak. Bu da simgeye farklı bir görünüş verecek. Patent siyah beyaz olduğu için değiştirilebilir renklerin görselleştirilmesi mümkün olmadı.

Patente bakılırsa işaretlemeyle birlikte bütün bölgenin ya da elektronik cihazın önemli orandaki dış yüzeyinin rengi değişebilir. Bir örnekte, simge bir elektronik cihazın arka kısmını büyük oranda kaplıyor. Patentte, bu çok katmanlı işaretin renkleriyle ve diğer optik özellikleriyle tarif edilebileceği belirtiliyor.

Tüm bunlara ek olarak çok katmanlı yapının renk katmanları, optik olarak yoğun katmanları ve renklendiricileri gibi ögeleri karakteristik bir renkle (örneğin cihazın kendi rengiyle) tarif edilebilecek. Simgenin renkleri, çok katmanlı yapı ve çok katmanlı yapının çeşitli katmanları bir renk modeli kullanılarak karakterize edilebilecek. Renk aralığı; kırmızı, mavi, sarı, yeşil, mor ve diğer renkleri içerecek.