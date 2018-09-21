Apple, AirPower'ın İptal Edildiğini Unuttu mu?

Bir Twitter kullanıcısının attığı tweete göre Apple, iPhone Xs'lerin kullanma kılavuzunda büyük bir hata yaptı. Şirket, kullanma kılavuzlarında piyasaya çıkışı iptal edilen AirPower'ların nasıl kullanılacağını anlatıyor.

Apple, 2017 yılında düzenlenen iPhone lansman etkinliğinde iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile birlikte aynı anda iki ayrı Apple ürününü kablosuz şarj edebilen AirPower şarj pedini de tanıtmıştı. Bu bilgiyi veriyorum çünkü AirPower’ı hatırlamıyor olabilirsiniz.

iPhone X lansmanının üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçti. Hatta iPhone X’un bir üst modeli olan iPhone Xs tanıtıldı ve iPhone X satıştan kaldırıldı. Tüm bunlar olup biterken Apple’ın kablosuz şarj pedi AirPower neredeydi? Tam olarak hiçbir yerde.

Apple, AirPower’ı web sitesinden tamamen kaldırdı. Şirket, piyasaya hiçbir zaman sürülemeyen AirPower’ı iptal edilen bir proje olarak değerlendirdi. Fakat görünüşe göre Apple, AirPower’ı silme kararını fazlasıyla geç bir tarihte verdi.

iPhone Xs Max alan kullanıcılar, cihazın kullanım kılavuzunda ilginç bir bilgi ile karşılaştılar. Kılavuz, AirPower adında bir Qi kablosuz şarj pedinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi veriyordu. Tamam da AirPower kablosuz şarj cihazı nedir?

Görünüşe göre Apple, AirPower’ı piyasaya sürmekten son anda vazgeçmiş. Bu da AirPower’ın nasıl kullanılacağına dair bilgilerin kılavuzdan çıkarılamamasına neden olmuş. Dolayısı ile 2018 model iPhone’ların kitapçıklarında başarısız bir Apple ürünün nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.