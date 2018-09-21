Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Singapur'da bir Apple Store önünde iPhone kuyruğunda bekleyen Apple hayranlarına powerbank dağıttı. Şirket, dağıttığı powerbank'lerin kutusuna 'Buna ihtiyacın olacak.' yazarak Apple'a sataşmaktan vazgeçmedi.

Yılın ikinci çeyreğinde Apple’ı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi haline gelen Huawei, Apple ile uğraşmaktan vazgeçmiyor. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR modellerinin tanıtıldığı etkinliğin hemen ardından bir tweet ile Apple’a sataşan Çinli şirket, şimdi de cihazlar batarya kapasitesi ile alay etti.

Bildiğiniz gibi Apple fanatikleri her yıl, yeni iPhone modellerine ilk sahip olanlardan biri olmak için Apple Store’lar önünde uzun kuyruklar oluşturur. Singapur’daki bir Apple Store önüne giden birkaç Huawei görevlisi, yeni iPhone’lara sahip olmak için kuyrukta bekleyen Apple hayranlarına Huawei markalı powerbank’ler dağıttı.

Apple hayranlara dağıtılan powerbank’lerin üzerinde ‘İşte bir powerbank. Buna ihtiyacın olacak.’ yazıyordu. Böylece Huawei, yeni iPhone’larına kavuşmak isteyen Apple hayranları aracılığı ile Apple’a güzel bir gönderme yapmış oldu. Daha da önemlisi Huawei’nin dağıttığı powerbank’ler kesinlikle ‘ucuz’ ürünler değil. 10.000mAh kapasiteli ürünlerin satış fiyatı 59 dolar (370 TL).

Huawei, 16 Ekim’de düzenleyeceği lansman etkinliği ile birlikte şirketin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro’yu gün yüzüne çıkaracak. Çinli şirket, iPhone lansman etkinliğinden sonra attığı tweette, ‘’Bize yılın gerçek kahramanı olmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. 16.10.2018’de Londra’da görüşmek üzere’’ diyerek Apple’a yine göndermede bulunmuştu.