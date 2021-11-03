Apple'ın WWDC 2021 öncesinde yayınlandığı bir iş ilanında ortaya çıkan homeOS, yeni bir iş ilanında daha göründü. Apple'ın iş ilanında aradığı mühendis, Apple Music başlığı altında iOS, watchOS, tvOS ve akıllı ev sistemleri için tasarlandığı düşünülen homeOS için kod yazacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Haziran 2021'de gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinden bir süre önce, homeOS isimli bir işletim sistemi ile gündeme gelmişti. Bu işletim sistemi, iddialara ve edinilen bilgilere göre akıllı ev sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanıyordu. Zaten bu bilgiyi işletim sisteminin isminden anlamak da mümkündü. Ancak WWDC 2021'de beklenen olmadı. Apple, homeOS kelimesinden de bu işletim sisteminden de hiçbir şekilde bahsetmedi.

Şimdiyse, Apple'ın yeni işletim sistemi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin ABD'de açtığı bir iş ilanı, tıpkı Haziran 2021'de açılan ilan gibi "homeOS" ibaresini içeriyordu. Apple'ın aradığı mühendis, Apple Music başlığı altında iOS, watchOS, tvOS ve homeOS için kod yazacak...

İşte Apple'ın internet sitesinde açtığı ilanda yer alan homeOS detayı

Apple'ın iş ilanı, homeOS isimli bir işletim sistemi üzerinde çalıştığının açık bir göstergesi. Ancak şirketin bu işletim sistemiyle ne yapmak istediği henüz anlaşılabilmiş durumda değil. Örneğin bu işletim sistemi, Apple'ın yalnızca kablosuz hoparlör gibi nispeten basit ürünlerinde kullanılabilir. Ancak şirket, böyle bir işletim sistemi sistemi ile günlük ihtiyaçlar için satın alınmış olan tüm ürünleri bir araya getirebilir. Bununla ilgili bir şey söylemekse şu an için mümkün değil.

Peki siz Apple'ın yeni işletim sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Apple, homeOS ile ne yapmak, nereye varmak istiyor olabilir? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz...