Apple'ın 20. yıla özel olarak tasarladığı iddia edilen cam iPhone ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Apple, amacına ulaşmayı başarabilirse sektörde önemli bir yeniliğe imza atmış olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç ay önce dikkat çeken bir gelişme ile gündem olmuştu. Hazırlanan bir rapora göre şirket, 20. yılına özel bir iPhone üzerinde çalışıyordu. Bu iPhone, tamamen camdan oluşan bir tasarıma sahip olacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cam tasarımlı iPhone ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. "Yeux1122" ismiyle paylaşımlar yapan bir sızıntı kaynağının yaptığı açıklamalar, Apple'ın önünde zorlu bir yol olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Apple, bu zorlukların üstesinden gelmeyi başaracak ve hem ilginç tasarımlı bir iPhone üretmiş olacak hem de karbon ayak izini düşürecek.

FaceID ve selfie kamera ekran altına gömülecek

Yeux1122'nin açıklamalarına göre Apple, cam tasarımlı iPhone'da maksimum görüntüleme alanı sunacak. Bu bağlamda; tüm Face ID ve selfie kamera sensörleri, ekran altına gömülecek. Ayrıca bu tasarımın, telefonun ön ve arka kısımlarda tek bir parça gibi görünmesini sağlayacağı ifade ediliyor. Kaynağımız, Apple'ın bunu yapabilmek için ikinci bir katman kullanacağını, bu katman ile önden başlayıp yan ve arka taraftan sarılmış bir iPhone tasarlanacağını söylüyor.

Tabii şu an için bahsettiğimiz her şeyin spekülasyondan ibaret olduğunu önemle vurgulamak gerek. Apple, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ayrıca bazı şirket yöneticileri bile bu tasarımın uygulanacağından emin değiller. Ancak Apple'ın 20. yılı önemli bir kilometre taşı olacak ve şirket, bunun bilincinde olarak tüm sınırları zorlayacak gibi görünüyor.