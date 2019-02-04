Apple Artık Bazı Cihazları İçin Ethernet Adaptörü Satıyor

Apple, cihazlarının internete kabloyla bağlanabilmesini sağlayan, Belkin tarafından üretilen adaptörü piyasaya sürdü.

Apple cihazların tek bir girişe sahip olması ve bu sebeple sadece kendi ekosistemi içerisinde çalışması bazı durumlarda gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor. Örneğin Lightning girişine sahip bir iPad'iniz var ve bu iPad üzerinden sunum yapmak istiyorsunuz. Apple bu ve bunun gibi durumlar için kullanıcılarının ek bir adaptör almalarını istiyor.

Ek bir adaptör almak cebinizden en az 250-300 TL'nin daha çıkması demek oluyor. Kullanıcılar ise bu çözümü hem pahalı olması hem de yanlarında sürekli kablolar ve adaptörler taşımaları sebebiyle hiç mi hiç beğenmiyor. Apple ise bu çözümünden vazgeçmeyerek yeni bir adaptörünü daha piyasaya sürdü.

Belkin marka olan yeni adaptör, Lightning girişine sahip iPhone ve iPad'lerin kablolu internete bağlanabilmesini sağlıyor. Kablolu bir şekilde internete bağlanan cihazlar üzerinde uzun süreler çalışılabilmesine ABD'li teknoloji devi, adaptöre eklediği şarj girişiyle olanak tanıyor. Apple'ın Belkin marka yeni adaptörünün fiyatı ise dudak uçuklatıcı.

Apple "Lightning Girişi ile Ethernet + Güç Adaptörü" ürününün fiyatını 99,99 dolar olarak belirlemiş durumda. Diğer Belkin adaptörlerin ülkemizde satış fiyatları ile oranlama yaptığımızda Apple'ın yeni Lightning cihazlar için Ethernet adaptörünün fiyatının 1.100 TL civarında olmasını bekliyoruz. Gerçekten gerekli (olmazsa olmaz) bir ürün mü tartışılır.