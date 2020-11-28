Apple'ın yeni işlemcisi M1'e sahip olan bir MacBook'ta sanal makinede Windows 10 çalıştırıldı ve Geekbench testine tabi tutuldu. Elde edilen sonuçlar ise Surface Pro X'ten çok daha yüksek oldu.

Geçtiğimiz günlerde M1 işlemciye sahip Mac cihazlarda Windows işletim sisteminin de çalıştırılabileceği ancak bunun Microsoft'a bağlı olduğunu aktarmıştık. Geliştirici Alexander Graf da yamalanmış bir sanal makineyle Apple M1 işlemcili bir Macbook'ta Windows 10'u çalıştırmayı başarmıştı.

Graf, bu sayede sürücü sorunlarını baypas etmeyi başarırken performans konusunda da oldukça tatmin edici sonuçlar almayı başardı. Geliştirici, yamasını ücretsiz olarak kullanıma sundu ve diğer birçok kişi de replikasını geliştirdi. Bununla birlikte ilk 'benchmark' sonuçları da geldi.

M1 işlemci, performans anlamında büyük bir sıçrama yaşattı

Apple'ın M1 işlemcisi, çıktığında oluşan yüksek beklentinin karşılığını verecek gibi duruyor çünkü oldukça etkileyici skorlar almayı başardı. Yukarıda M1 işlemcili MacOS'un Geekbench 5'te gerçekleştirilen testinin puanını görüyorsunuz. Tek çekirdekte 1.737, çoklu çekirdekte 7.549 puan aldığı görülüyor.

Buradaki görselde ise Apple M1 işlemci üstündeki sanal makinede çalışan ARM tabanlı Windows 10'un sonuçları görülüyor. İşlemci tek çekirdekte 1.288, çoklu çekirdekte ise 5.449 puan aldı ki bunların oldukça etkileyici puanlar olduğunu da söylemek gerekiyor.

Bu görselde Microsoft SQ2 işlemcili ARM tabanlı Windows 10'un tek çekirdek puanın 799, çoklu çekirdek puanının 3.089 olduğu görülüyor. Bu testler Geekbench 4'ün x86 sürümünde gerçekleştirildiğinde Surface Pro X'in tek çekirdekte 2019, çoklu çekirdekte 6.649 puan alırken kendi x86 çevirisi üstünde çalışan ARM tabanlı Windows 10, 2.553 ve 8.917 puan alıyor.

Yani M1 işlemcili MacOS'ta çalışan sanallaştırılmış ARM tabanlı Windows 10, optimize edilebilirse yeni MacBook, Windows için en uygun platformlardan bir tanesi olabilir.