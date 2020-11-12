Apple'ın ARM tabanlı M1 işlemciden güç alan ilk MacBook Air modeli, GeekBench'te Intel işlemcili MacBook'ları geride bırakmayı başardı. Cihaz, tek çekirdek performansında iMac'lerin dahi önüne geçiyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde ARM tabanlı işlemciye sahip ilk Mac modelleri olan MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini’yi resmi olarak tanıtmıştı.

Yeni nesil Mac modelleri, önceki nesil cihazlara kıyasla Intel değil Apple M1 işlemciden güç alıyorlar ve bu durum, sunacakları performansın daha da fazla merak edilmesine yol açıyor. Şimdi, yeni MacBook Air’ın ilk GeekBench test sonuçları ortaya çıktı ve paylaşılan bilgilerin, M1 işlemcili bir MacBook Air almayı düşünenler için güzel haberler getirdiğini söyleyebiliriz.

MacBook Air, Geekbench puanları ile beklentileri karşıladı

GeekBench’in performans testi sonuçlarında yeni nesil MacBook Air, tek çekirdekte 1.687, çoklu çekirdekte ise 7.433 puan almayı başarıyor. Paylaşılan bilgilere göre MacBook Air’daki M1 işlemci, 3,2 Ghz frekans hızına sahip.

Tahmin edebileceğiniz gibi yeni MacBook Air, iOS işletim sistemiyle çalışan tüm iPhone ve iPad’leri geride bırakmayı başarıyor. Dahası yeni MacBook Air, tek çekirdek performansında 3.6 Ghz Intel i9 10910 işlemciye sahip 27 inç iMac de dahil tüm Mac modellerini de geride bırakmayı başarıyor.

Çoklu çekirdek performansını karşılaştırdığımızda MacBook Air’ın tüm Mac modellerini geride bıraktığını söyleyemiyoruz ancak 2.4 Ghz Intel i9 9980HK işlemciden güç alan 16 inç MacBook Pro’yu geride bırakmayı başararak takdir edilesi bir sürprize imza attığını söyleyebiliriz.

Bu arada, yeni aynı M1 işlemciden güç alan MacBook Pro ve Mac mini’nin de Geekbench’te MacBook Air’a yakın puanlar aldığını belirtelim. Yeni MacBook Pro, M1 işlemci ile tek çekirdekte 1.714, çoklu çekirdekte 6.802 puan alırken; yeni Mac mini, tek çekirdekte 1.682, çoklu çekirdekte ise 7.067 puan almış durumda.