Rende Tasarımlı Apple Mac Pro'nun Türkiye Fiyatı Açıklandı

Geçtiğimiz aylarda rende tasarımıyla olay olan Apple Mac Pro'nun tam paketi bir ev fiyatında olan Türkiye satış fiyatı açıklandı. Hemen hemen her parçasını özelleştirebileceğiniz Mac Pro'nun tüm donanımlarını en üst noktada seçtiğinizde ise 420 bin lira gibi bir fiyat ortaya çıkıyor.

Apple’ın WWDC 2019 konferansında tanıttığı profesyonel iş makinesi Mac Pro, nihayet ülkemizde satışa sunuldu. Tanıtıldığı zamanlarda özellikle tasarımının 'rendeye' benzetilmesiyle büyük eğlence konusu olan Mac Pro, tam paketi bir ev parasına satılan fiyatıyla ise adeta yürekleri yakıyor.

Tasarım konusunda birçok eleştiri alan cihazın performansı ise uzmanlardan tam not alıyor. Dilerseniz gelin, bu ürünün fiyatına ve özelliklerine yakından bakalım.

Mac Pro özellikleri ve Türkiye fiyatı:

Hazırlıklarınızı tamamladıysanız profesyonellere yönelik bir ürün olan Mac Pro’nun, fiyat etiketine biraz daha yakından bakalım. Öncelikle Apple’ın sunduğu standart özelliklere sahip olan başlangıç modeli, resmi Apple Türkiye sitesinde 42.999 TL’den listeleniyor. Ürünün özellikleri ise şu şekilde:

3,5 GHz 8 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,0 GHz’e kadar Turbo Boost

32 GB (4x8 GB) DDR4 ECC bellek

8 GB GDDR5 belleğe sahip Radeon Pro 580X

256 GB SSD depolama

Ayaklı paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Mac Pro’nun tam paketi, 420 bin TL'den listeleniyor:

Yukarıda yazan özellikler bana yetmez diyenleri de düşünen Apple, Mac Pro’nun hemen hemen her donanımında yapılandırma yapılmasına olanak sağlıyor. Bu noktada Mac Pro’yu en yüksek donanım parçaları ile birleştirdiğinizdeyse 420 bin 397 lira gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Tam paket Mac Pro’nun özellikleri ise şu şekilde:

2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Xeon W işlemci, 4,4 GHz’e kadar Turbo Boost

1,5 TB (12x128 GB) DDR4 ECC bellek

Her biri 2x32 GB HBM2 belleğe sahip iki adet Radeon Pro Vega II Duo

4 TB SSD depolama

Apple Afterburner kart

Tekerlekli paslanmaz çelik muhafaza

Magic Mouse 2 + Magic Trackpad 2

Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard / Türkçe Q Klavye

Final Cut Pro X

Logic Pro X

8 TB depolama seçeneği yakında geliyor:

Bu fiyatların oluşturduğu etkiyi üzerinizden atabildiyseniz bir başka bomba haberimiz daha var. Söylenenlere göre Apple, yakında 8 TB SSD depolama ve 16 GB GDDR 6 Radeon Pro W5700X ekran kartı desteğini de Mac Pro’ya ekleyecek. Çok yakında raf tipi kasa olarak satılacak olan bu kasanın başlangıç fiyatı 46.999 TL olarak belirlenmiş durumda ancak diğer detaylar henüz netlik kazanmış değil.

Peki siz Apple’ın tam paketi bir ev parasına satılan Mac Pro modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Dilerseniz ürünün sayfasına buradan gidip, tüm konfigürasyon seçeneklerine fiyatlara göz atabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.