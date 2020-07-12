Teknoloji devi Apple’ın ortaya çıkan yeni patentine göre şirket, MacBook cihazlarının klavye tuşlarının üstüne cam bir katman yerleştirmek istiyor. Bu katman klavyenin dayanıklılığını artırırken aynı zamanda klavyeye RGB ışıklandırma gibi farklı işlevler de katabilir.

ABD’li teknoloji devi Apple, bugüne kadar pek çok farklı türde ve farklı cihaza hitap eden patentleriyle karşımıza çıktı. Şirketin patentleri, Apple’ın gelecekte hangi sektörlere yöneleceğine dair de ufak bir ipucu verdi. Bugüne kadar Apple bünyesinden katlanabilir iMac tasarımı ve geleceğin otomobilleri için ‘gelişmiş far’ patentleri bile gördük.

Ortaya çıkan son Apple patentiyse şirketin MacBook klavyeleriyle ilgili oldu. Patentten anladığımız kadarıyla Apple, MacBook klavyelerini daha üst seviyeye taşımak için çalışmalar yürütüyor. Yeni patentte yer alan detaylar, Apple’ın MacBook klavyelerinde yer alan tuşların ışıklandırılabileceğini de gösteriyor.

Apple'ın saydam tuş başlıkları patenti:

Apple, bugüne kadar pek çok MacBook modeli sunmuş olsa da kullanıcılar zaman zaman bu cihazların klavyelerinden fazlasıyla şikayetçi oldular. Bugün keşfedilen 20200211795 numaralı patent başvurusuysa Apple’ın ‘saydam tuş başlıkları’ ismiyle birçok kişinin dikkatini çekti.

Patentin isminden de anlaşılabileceği üzere Apple, gelecek MacBook’larda kullanılmak üzere saydam tuş başlıkları üzerinde çalışıyor. Şirket, klavyelerin dayanıklılığını artırmanın yanı sıra bu özellikle birlikte klavyelere daha birçok işlev de kazandırmak istiyor gibi duruyor.

Günümüz Apple klavyelerinde her tuşa karşılık gelen rakam, işaret ya da harf; tuşların üzerine basılmış durumda. Bu nedenle zaman geçtikçe bu yazılar klavyenin üstünden silinebiliyor. İşte bu nedenle Apple, patentte yer alan cümleye göre ‘bir üst dış yüzey içeren tuş gövdeli klavye için bir tuş başlığı’ geliştiriyor.

Tanımda yer alan ‘üst dış yüzey’ kısmı camdan oluşacak ve böylece bu kısım saydam olacak. Bu sayede patente göre klavyenin üzerine basılan işaretler cam bir katmanın altında kalacak. Böylece klavyenin üzerindeki işaretlerin silinme durumu da ortadan kalkacak.

Patent, aynı zamanda ‘üst dış yüzey’ için farklı kullanım alanları da içeriyor. Bu kullanım alanlarından biriyse klavyenin ışıklandırılması. Patente göre Apple, klavyenin tamamını RGB olarak ışıklandırabilir. Ancak bu ışık günümüzdeki çoğu ışıklı klavyenin aksine tuşlardaki harfleri ve işaretleri ışıklandırmayabilir.