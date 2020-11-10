Apple, bugün düzenlediği etkinlikte M1 işlemcisi ve MacBook modellerinin yanı sıra yeni işletim sistemi macOS Big Sur'u da tanıttı. macOS Big Sur, özellikle yeni Mac'leri satın almak isteyenler için önemli özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni bilgisayar yonga seti M1 ile birlikte bu işlemciye sahip olacak ilk MacBook modellerini de tanıttı. Ancak şirketin tanıttığı bir diğer ürünü de macOS'un yeni sürümü 'Big Sur' oldu. macOS Big Sur'un en ön plana çıkan özelliği M1 yonga setiyle optimize olarak geliştirilmiş olmasıydı.

Apple, M1 yonga setinin gücünü en üst seviyede gösterebilmek için kendi işletim sistemini de elden geçirdi. Şirket, bu sayede MacBook'ların performanslarını da olabilecek en üst seviyeye taşıdı. Yeni MacBook'ların macOS Big Sur'la kazanacakları yeteneklerse iyi seviyedeydi.

macOS Big Sur neler sunuyor?

M1 yonga setiyle uyumlu olarak çalışacak olan macOS Big Sur, Apple'ın performans konusunda yalnızca donanıma yatırım yapmadığının da göstergesi oldu. Şirketin yeni işletim sistemi yonga setiyle birlikte çalışacak uygulamaların çalışma hızını ve bilgisayarın açılma hızını önemli ölçüde artırdı. Öyle ki MacBook'lar artık iPhone veya iPad hızında açılabilir hale geldi.

Yeni M1 yonga setine sahip olan MacBook modelleri, macOS Big Sur ile birlikte Logic Pro'da 3 kat daha fazla efekt ve enstrüman eklentisinin çalışmasını sağlayacak. Ayrıca Final Cut Pro 6 kata kadar daha hızlı çalışacak. Yeni işletim sistemi yalnızca yeni bilgisayarlara da fayda sağlamayacak.

macOS Big Sur ile birlikte kullanıcılar güvenlik konusunda da yeni özellikler kazanacaklar. Kullanıcılar donanım onaylı güvenli başlatma, otomatik yüksek performanslı şifreleme ve macOS yürütme korumalarına sahip olacaklar. Şimdiyse en merak edilen yere gelebiliriz.

Intel tabanlı uygulamalar çalıştırılabilecek:

Apple'ın M1 yonga setli yeni MacBook'larını alanlar Intel tabanlı uygulamaları çalıştırmakta herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Zira Apple'ın Rosetta 2 uygulaması bu uygulamaların sorunsuz bir şekilde iki platformda da çalışmasını sağlayacak. Apple'ın açıklamasına göre bazı uygulamalar Rosetta'yla daha iyi bile çalışacak.

Yeni macOS Big Sur işletim sisteminin Apple kullanıcılarına sunacağı belki de en büyük yenilikse tüm iOS uygulamalarının doğrudan Mac üzerinde çalıştırılabilir olması olacak. Bu, yine şirketin kendi M1 yonga seti sayesinde mümkün olacak. iOS'a yüklenebilen her uygulama artık Mac'e de yüklenebilecek. macOS Big Sur, bu perşembe günü yayınlanmaya başlayacak.