Apple, YouTube sayfasına kemra özelliklerini, Face ID özelliğini ve birçok özelliğin nasıl kullanıldığını anlatan videolar yükledi.

Apple, dün resmi YouTube hesabına “nasıl yapılır” temalı videolar yükledi. Şirketin yüklediği videolarda ele aldığı konular: kamera özellikleri, cüzdan, Face ID vb.

Yüklenen her videonun süresi yaklaşık olarak 15 saniye ve iPhone’daki tek bir özelliği göstermek üzerine kurulu. Bir videoda, cihazın suya dayanıklılığını gösterirken bir diğerinde “yüzünüzü nasıl şifre olarak kullanabileceğinizi” gösteriyor.

Kamera özelliklerinde ise Live Photo’larda ‘Anahtar Fotoğraf’ özelliğini göstererek nasıl mükemmel fotoğraflar çekileceğini anlatıyorlar. Diğer iki videoda ise Cüzdan ve Apple Destek uygulamaları üzerinde duruyorlar.

Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi cihazları hakkında YouTube sayfasına düzenli olarak “nasıl yapılır” konulu kısa videolar yüklüyor. Bir Apple kullanıcısıysanız, cihazınıza tam olarak hakim olabilmek için şirketin YouTube sayfasını takip edebilirsiniz.