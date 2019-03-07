Trump, Apple CEO’suna Yanlışlıkla ‘Tim Apple’ Diye Seslendi

Görünüşe göre ABD Başkanı Trump'ın hafızası, kişisel telefon rehberi gibi çalışıyor. Daha önce Lockheed Martin CEO'su Marillyn Hewson'ın adını Marillyn Lockheed olarak anan Trump, şimdi de Apple CEO'su Tim Cook'un adını Tim Apple olarak andı.

Çok kalabalık bir telefon rehberine sahipseniz ve rehberinizde aynı isimde birden fazla kişi kayıtlıysa kolaylık olması için kişileri, ‘Ahmet Okul, Zeynep Ofis, Deniz Webtekno’ gibi ilişkili olduğunuz şey ile rehberinize kaydedebilirsiniz. Ancak görünüşe göre ABD Başkanı Donald Trump, yalnızca telefon rehberini değil, kişisel hafızasını da bu şekilde oluşturuyor.

Dün akşam saatlerinde Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantısında söz alan Başkan Trump, Apple CEO’su Tim Cook’un icraatlarını överken ünlü iş adamına yanlışlıkla ‘Tim Apple’ dedi. Bunu ilk duyan kişiler Trump’ın ‘... Tim. Apple…’ şeklinde iki ayrı cümle kurmuş olabileceğini düşündü ancak gerçek apaçık ortadaydı.

Bir takım görüşe göre Trump, Tim Cook’un adını hatırlayamadığı için Tim Apple diyerek konuyu kapattı. Diğer bir görüşe göre ise Trump, her şeyi ekonomiye bağladığı için kişileri, bağlı oldukları şirketler ile ilişkilendiriyor. Bu nedenle ‘Tim Apple’ gibi kazalar oluşabiliyor. Bazılarına göre ise bu ‘yanlışlık’, bir psikolojik zorbalıktan başka bir şey değil.

Trump’ın ‘Tim Apple’ ifadesini bilerek kullandığına dair görüşler, ABD Başkanı’nın daha önce gerçekleştirdiği bir ‘hataya’ dayanıyor. Trump, geçtiğimiz yıl bir konuşması sırasında yüksek teknoloji havacılık konusunda dünya lideri olan Lockheed Martin şirketinin CEO’su Marillyn Hewson’ın adını ‘Marillyn Lockheed’ olarak anmıştı.