Apple'ın bu yılki takvimi, ABD seçimleri nedeniyle ciddi değişikliklere uğramış durumda.

Apple için iPhone lansmanları özel bir önem taşıyor. Zira Cupertinolu teknoloji devinin gelir kalemleri arasında en başta iPhone'un ismi yer alıyor. Bu yüzden de Apple, iPhone ile ilgili bilgileri gizli tutmak adına büyük bir çaba sarf ediyor.

Aslında Apple, geleneksel olarak yeni iPhone modellerinin duyurusunu salı günleri yapıyor ancak bu yıl durum biraz farklı. ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle firma tanıtımı bir gün önceye çekti. Bu durum firmanın diğer ilgili tarihlerine de yansımış gibi gözüküyor. Her ne kadar tanıtım etkinliğinin tarihi 9 Eylül olsa da ön sipariş ve çıkış tarihleri henüz bilinmiyor.

Ön siparişler 12 Eylül'de başlayabilir

Apple'ın geleneksel yaklaşımında iPhone modelleri tanıtımdan sonraki cuma günü satışa çıkarlar. Bu yıl ise durum farklı olacak ve yeni modeller 12 Eylül'de ön satışa sunulacak. Bununla beraber telefonun çıkış tarihi farklı olacak.

İddiaların kaynağı ise İsveç'te Solna'da satışa açılacak olan bir Apple mağazası. Aslında mağazanın doğrudan paylaştığı bir bilgi yok ancak mağazanın açılış tarihi 20 Eylül. Bir Apple mağazası açılacaksa bunu iPhone lansmanına denk getirmek en mantıklı hamle olacaktır. Bu yüzden de modelin satışa çıkış tarihinin 20 Eylül olacağı iddia ediliyor.

Bu yılın iPhone 16 modelleri, 9 Eylül'de yapılacak olan "It's Glowtime" etkinliğinde tanıtılacak.Etkinliği Webtekno'dan takip edebilirsiniz.