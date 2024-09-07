Mrwhosetheboss, dev bir iPhone 15 Pro Max replikası yaparak teknoloji dünyasında büyük ses getirdi.

Teknoloji YouTuber'ı ve içerik üreticisi Arun Maini, bilinen adıyla Mrwhosetheboss, iki metreden uzun dev bir iPhone 15 Pro Max replikası yaparak büyük bir başarıya imza attı. Bu devasa projede ona Matthew Perks, diğer adıyla DIYPerks, yardımcı oldu. Ünlü YouTuber, devasa iPhone ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, cihazın su soğutmalı parçalara sahip olması. Londra'daki Apple Store'a bile götürülen bu devasa iPhone, teknoloji dünyasında büyük ilgi gördü.

Devasa iPhone ile teknoloji dünyasında iz bıraktı

Bu büyük iPhone, gerçek bir telefonun tüm işlevlerine sahip. Ekranı kaydırmak, mesaj ve e-posta göndermek gibi temel işlevlerin yanı sıra, çalışan bir kamera, flaş ve şarj portuna da sahip. Arun, bu projeyi Apple’ı YouTube’da abone sayısında geçmesini kutlamak için gerçekleştirdi. Arun, 2011 yılından beri teknoloji incelemeleri yaparak büyük bir takipçi kitlesi kazandı ve bu başarısını dev bir iPhone yaparak taçlandırdı.

Matthew Perks, ev yapımı ve genellikle süper boyutlu veya mini versiyonlar yapan bir içerik üreticisi olarak biliniyor. Arun’un bu projeye dair duyguları ise oldukça heyecan verici: “Bu, tam anlamıyla bir dönüm noktası gibi hissettiriyor. Hem ekibimiz hem de Matt'in daha önce yapılmamış bir şeyi başarması beni çok gururlandırıyor.” dedi.