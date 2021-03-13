Apple, Şirket Sırlarını Satan Eski Çalışanına Dava Açtı

Teknoloji devi Apple, şirketin ticari sırlarını para karşılığı medyaya sızdıran eski bir çalışanını mahkemeye verdi. 11 yıldır şirkette çalıştığı bilinen Simon Lancaster, üst düzey rolü gereği bazı şirket bilgilerine kolayca erişebiliyordu.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, piyasaya sürülmemiş ürünleriyle ilgili ticari sırları ve ayrıntıları medyaya sattığı iddiasıyla eski MacBook tasarımcısına dava açtı. Aktarılanlara göre dava edilen Simon Lancaster adlı kişi, 10 yılı aşkın süredir Apple'da çalışıyordu ve üst düzey rolü nedeniyle bazı şirket bilgilerine kolayca erişebiliyordu.

Şirketin perşembe günü yayınladığı mahkeme belgesinde, "Apple'da on yıldan fazla süredir çalışmasına rağmen Lancaster, Apple'ın hassas ticari sırlarını sistematik olarak yaymak için şirket içerisindeki konumunu ve güvenini kötüye kullandı" ifadelerine yer verildi.

Şirketin birçok ticari sırrını para karşılığı medyaya sızdırdığı iddia ediliyor:

Apple'ın dava dosyasına göre Lancaster ve söz konusu gazeteci, ilk kez 2018 yılında iletişim kurmaya başladı. Ardından Lancaster, bu zaman zarfında henüz tanıtılmamış Apple ürünleri, mevcut ürünlerde duyurulmamış özellikler ve değişiklikler ve gelecekteki ürün duyuruları da dahil olmak üzere birçok şirket içi bilgiyi para karşılığında medyaya sızdırdı.

1 Kasım 2019 tarihine kadar Apple'da üst düzey bir malzeme lideri ve ürün tasarım mimarı olarak çalışan Lancaster, üst düzey rolü nedeniyle belirli Apple bilgilerine erişim iznine sahipti. İddialara göre Lancaster, 15 Ekim 2019'da istifasını şirkete bildirdikten sonra bile toplantılara katıldı. Bu süreçte Apple tarafından doğrudan toplantılara katılmaması yönünde uyarılsa bile daha fazla şirket sırrına ulaşmayı başarmıştı.

Söz konusu davada henüz bir karar çıkmasa da Apple, mahkemeden tazminat ve dava masrafları da dahil olmak üzere yüklü bir ceza talep ediyor. Mahkemeden nasıl bir karar çıkacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.