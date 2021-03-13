OnePlus 9 Pro'nun 50 W Kablosuz Şarjı Destekleyecek

Yeni iddialara göre bu ayın sonlarında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 9 Pro, 50 W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek. Şirketin ayrıca yeni bir 50 W kablosuz şarj cihazını piyasaya süreceği de iddialar arasında yer alıyor.

Son dönemlerin en dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, yeni amiral gemisi serisi OnePlus 9 cihazlarını önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce pek çok özelliği ortaya çıkan OnePlus 9 serisinin, rakiplerinin aksine kutusundan şarj cihazıyla birlikte çıkacağını da yine geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik.

Şimdiyse yeni bir iddiaya göre OnePlus 9 Pro, 50 W kablosuz şarj özelliğine sahip olacak. Buna ek olarak şirketin ayrıca 50 W'lık bir kablosuz şarj cihazını piyasaya süreceği de iddialar arasında yer alıyor. Bu iddialar doğruysa OnePlus 9 Pro'nun, 30 W kablosuz şarjı destekleyen OnePlus 8 Pro'ya kıyasla önemli bir yükseltme alacağını söyleyebiliriz.

OnePlus 9 serisi, 65 W kablolu şarjı destekleyecek:

OnePlus 9 ve 9 Pro, kısa süre önce 3C sertifikasyon web sitesinde görülmüş ve her iki akıllı telefonun da kutusundan 65 W hızlı şarj cihazıyla geleceği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda çıkan raporlara göreyse serideki cihazların pil kapasitesi ise 4.500 mAh olacak. Bu kapasitede bir batarya için 65 W hızlı şarj gayet yeterli olacak gibi görünüyor.

Teknik özelliklerden de bahsetmek gerekirse OnePlus, serideki cihazların LPDDR5 RAM, 120 Hz ekran, 50 MP IMX789 ana kamera, Sony IMX766 ultra geniş açı kamerası ve 4K 120 FPS video kaydı gibi birçok özelliğe sahip olacağını geçtiğimiz günlerde doğrulamıştı.

Henüz netlik kazanmayan özelliklere gelinceyse OnePlus 9 Pro'nun 6,7 inçlik QHD+ bir ekrana, OnePlus 9 ise 6,55 inçlik FHD+ bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca her iki telefonun da gücünü Snapdragon 888 yonga setinden alması ve Android 11 işletim sistemini kullanması muhtemel görünüyor.

OnePlus 9 ve 9 Pro, 23 Mart tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliğiyle piyasaya sürülecek. Cihazlara dair daha fazla özelliği ve fiyat bilgisini de bu etkinlikte öğrenebileceğiz. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.