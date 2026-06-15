Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'ya dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple'ın uzun süredir sır gibi sakladığı ve şirketin ilk katlanabilir telefonu "iPhone Ultra" hakkında yeni bilgiler sızdı.

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Gelen yeni detaylara göre iPhone Ultra daha önce iddia edilenden daha geç gelecek ve fiyatı gerçekten tuzlu olacak.

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Apple neden bu kadar geç kaldı?

Normal şartlarda bu yılın sonlarında tanışmayı umduğumuz iPhone Ultra’nın çıkış tarihi, tedarik zincirinden gelen iddialara göre 2027’nin başlarına ertelendi. Söylentilere göre telefon açılıp kapanırken gelen tuhaf "tıkırtı" sesleri ve gelişmiş devre kartı üretimindeki aksaklıklar, mühendislerin saçını başını yolduruyor.

Apple bu sebeplerden ötürü lansmanı biraz ötelemiş gibi duruyor ancak Eylül ayındaki iPhone 18 tanıtımında ufak da olsa bir teaser görmemiz muhtemel.

Fiyatı cep yakacak

iPhone Ultra, Samsung’un en özel OLED paneliyle gelecek ve o sinir bozucu ekran katlanma çizgisi de tamamen tarihe karışacak. Gücünü yapay zekâ canavarı A20 Pro işlemcisinden alacak telefonda tam 12 GB RAM bulunacak. İlginç bir detay ise Face ID’nin olmayacağı, yerine ekran altı Touch ID geleceği yönünde.

Gelelim asıl önemli kısım olan fiyatlara. Sızan bilgilere göre iPhone Ultra’nın başlangıç fiyatı tam 2.000 dolar olacak. En üst segment modeli ise 2.200 dolar seviyesine çıkacak. Türkiye fiyatını ve vergileri hayal etmek ise daha sonranın konusu.