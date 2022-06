Apple, İsviçre merkezli saat markası Swatch'a açtığı slogan davasını kaybetti. Daha önce İsviçre'de aynı davayı kaybeden Apple, bu kez Avrupa Mahkemesi'nden olumsuz sonuç aldı.

Dünyaca ünlü saat markası Swatch ve Apple arasında bir süredir devam eden ticari marka ihlali davalarından birisi daha bugün sonuçlandı. İki şirket arasında devam eden en uzun süreli dava olan bu dava, Swatch’ın ‘Tick Different’ sloganını kullanmasından kaynaklanıyordu. Apple, bu sloganın kendi sloganına benzemesi nedeniyle Nisan 2017’de Swatch’a dava açmıştı.Apple’ın sloganıysa ‘Think Different’ idi.

İlk olarak İsviçre’de başlayan davada İsviçre’nin Federal İdari mahkemesi, 2019 yılında Apple’ın sloganının bölgede yaygınca bilinmediğini belirtmişti. Mahkeme, Apple’ın haklı çıkması için İsveçlilerin en az %50’sinin sloganı bilmesi gerektiğini, buna dair de bir kanıt olmadığını belirtmişti. Davada haksız bulunan Apple, daha sonra aynı davayı Avrupa Birliği Adalet Divanı’na taşımıştı.

Avrupa Birliği de Apple'ı haksız buldu:

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, söz konusu davadan çıkan sonucu bugün açıkladı. Mahkeme, Apple’ın İsviçre mahkemesinin orijinal kararının kusurlu olduğu iddialarını reddetti. Mahkeme, paylaştığı karar özetinde Apple’ın iddiasının “tartışmalı kararların yanlış okunmasına dayandığını” belirtti.

Marka sahibi, kelime veya ibarenin ya kendi başına ayırt edici olduğunu ya da kullanımının benimsenme ve bilinmesiyle ayırt edicilik kazandığını kanıtlamak zorunda oluyor. Avrupa Birliği mahkemesi de Apple’ın sloganının ayırt edici olduğu konusunda hemfikir olmadığını reddetmek ile birlikte, tüketicilerin sloganı ‘Tick Different’ sloganıyla karıştırmak için yeterli ayırt ediciliğe sahip olmadığını bildirdi.