Son dönemde özellikle #AppleToo hareketi ile şirket içi problemleriyle gündeme gelen Apple'dan tartışmaları alevlendirecek bir hamle geldi. Şirket içindeki taciz ve cinsiyetçilik problemlerini gündeme getiren çalışan kovuldu.

Google, Apple, Facebook gibi dev şirketler, uzaktan ofisten çok eğlence parkı gibi görünen dev kampüsleri, dudak uçuklatan maaşları ya da çalışanlarına sunduğu 'sınırsız ayrıcalıklarla' gündeme gelmek isteseler de, işin iç yüzünün pek de öyle olmadığını gösteren gelişmeler sık sık yaşanıyor.

Bu dev şirketlerde görev alan çalışanların maruz kaldığı baskı, yoğun stres ve eşit olmayan çalışma koşulları, dönem dönem şirketlerin 'başını ağrıtan' gündemler yaratıyor. Bu türden bir gündemin ortasına düşen son şirket ise Apple olmuştu. Son dönemde '#AppleToo' hareketi ile şirket çalışanları Apple'da yaşanan taciz, cinsiyetçilik, ırkçılık ve eşitsizlik konularına dikkat çekmeye başlamıştı.

Apple 'durum inceleniyor, gereği yapılıyor' demişti:

Yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen konuya ilişkin tatmin edici bir açıklama yapmayan Apple, geçmişte benzer durumlar gündeme geldiğinde iddiaların incelendiğini ve gereğinin yapılacağını söylemişti. Fakat şikayetler devam etti.

Apple'ın bu gelişmelerin ardından attığı son adım ise oldukça dikkat çekici. #AppleToo hareketine katılan ve Twitter üzerinden başına gelenleri anlatan, zaman zaman da görüşmelerin ekran görüntüleri ve mailler gibi belgeler paylaşan Apple çalışanı Ashley Gjovik'in işine son verildi. Duruma gerekçe olarak ise 'fikri mülkiyet ihlali' gösterildi.

Durumun bildirildiği mailde Apple, Gjovik ile görüşme gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Ancak Gjovik, konuşmaların tamamının Apple'a karşı ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında kullanılacağını söyleyerek tüm sürecin yazılı olarak mail üzerinden yürütülmesini talep etti. Bunu kabul etmeyen Apple, "tartışmaya katılmamayı seçtiği" için sürecin Gjovik dahil olmadan devam edeceğini bildirdi.

Konunun gündemde epey yer tutmaya başlaması sonrası Apple tarafından atılan bu adım oldukça manidar. Aynı zamanda Gjovik, bir süre önce de söz konusu konularda konuşmaya başladıktan sonra Apple tarafından idari izne çıkarılmıştı.