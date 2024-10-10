Apple TV+, Amazon Prime Video'ya Geliyor: Ama Hemen Sevinmeyin

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Amazon ile Apple arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği ile Apple TV+ içeriklerine, Amazon Prime Video üzerinden erişilebilecek. Ancak kullanıcının, yine de Apple TV+ abonesi olması gerekecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile Amazon arasında dikkat çeken bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında Apple TV+ içerikleri, Amazon Prime Video'ya gelecek. Böylelikle daha fazla tüketici, daha kolay bir şekilde Apple TV+ içeriklerine ulaşabilecek.

Burada altını özellikle çizmemiz gereken bir durum var. Amazon Prime Video kullanıcıları, Apple TV+ içeriklerine doğrudan ve ücretsiz ulaşamayacaklar. Buradaki olay, platformların birleştirilmesi. Eğer Apple TV+ aboneliğiniz varsa bu aboneliği Amazon Prime Video'ya tanımlayacak, telefon, televizyon veya bilgisayarınızdan Apple TV+ uygulamasına ihtiyaç duymayacaksınız.

Bu ayın sonunda erişilebilir olacak

Apple TV+ Amazon'a geliyor

Yapılan açıklamaya göre Apple TV+ ile Amazon Prime Video arasındaki entegrasyon, bu ayın sonu itibarıyla tamamlanacak. Amazon Prime Video aboneleri, Apple TV+ içerikleri için doğrudan ek paket satın alabilecek, içeriklere ulaşabilecekler. Bu arada; Türkiye için bir açıklama yapılmadı ancak Amazon Prime Video'daki Apple TV+ abonelik ücreti, 9,99 dolar olacak. Yani kullanıcı, fiyat açısından bir avantaj sağlamayacak.
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Apple ile Amazon arasındaki iş birliğini sorgulamış olabilirsiniz. Paylaşılan veriler, Apple TV+ aboneliğinin o kadar da yaygın bir hizmet olmadığını ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca Apple, dünyanın en popüler çevrim içi akış platformlarından biriyle anlaşıp, abone sayısını artırmaya çalışacak gibi görünüyor.

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Kaynak : https://www.cultofmac.com/news/apple-tv-coming-to-amazons-prime-video
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