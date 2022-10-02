Apple'ın 'Touch ID' Özelliği, Asla Geri Gelmeyebilir

2017 yılında çıkan iPhoneX ile birlikte yerini Face ID özelliğine bırakan Touch ID, Apple’ın test edilmesine rağmen bir daha asla kullanılmayabilir.

Apple, farklı iPhone modellerinde farklı teknolojiler deniyor. Bazen yeni gelen teknolojiler tamamen benzersiz olurken, bazen de var olan bir özelliğin yerini alabiliyor. 2017 yılında da iPhoneX ile birlikte Face ID özelliği gelirken, Touch ID özelliğine veda etmiştik.

Pek çok kullanıcının geri dönmesini istediği Touch ID için Apple’ın testler yaptığına dair çok sayıda söylenti çıkmış olsa da özelliğin geri dönüşüne dair herhangi bir gelişme görememiştik. Görünüşe göre bu özellik yakın zamanda iPhone’lara geri dönmeyecek.

Touch ID sonsuza kadar kaldırıldı mı?

Bloomberg’in haberine göre Apple, iPhone’ların arka kısmında Touch ID özelliğini kullanabilmek için bazı testler yaptı ancak yakın zamanda bu özelliğin geri dönmesi pek mümkün gözükmüyor. İddialara göre Apple, iPad Air ve iPad mini modellerinde olduğu gibi güç tuşu üzerine Touch ID koymayı da düşünmüş.

Yine de Apple’ın -yaptığı testlere rağmen- öngörülebilir bir gelecekte yeniden Tocuh ID özelliğini kullanıma sunması pek de olası gözükmüyor. Geçtiğimiz yıllarda da bu özelliğin üst seviye modellerde kendisine yer bulabileceği iddia edilmiş olsa da özelliği görememiştik.

Öte yandan üst seviye cihazlarda olmasa da daha eski cihazlarda Touch ID’yi kullanableceği ifade ediliyor. Örneğin iPhone SE gibi modellerde, iPad’lerde olduğu gibi Face ID ve Touch ID karması bir sisteme kavuşabilir ancak bu konuda da bir gelişme yok.

Editörün yorumu: Touch ID her ne kadar çoktan yerini Face ID’ye bırakmış ve Face ID de ilk zamanlarına göre oldukça gelişmiş olsa da, Touch ID’nin faydalı olabileceği alternatif durumlar da bulunuyor. Çok hassas bilgilere erişim için iki faktörlü doğrulama ya da acil durumlarda iki alternatiften uygun olanı seçebllmek kullanışlı olacaktır.