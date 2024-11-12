Apple'ın Find My Özelliği, Çok Daha Kullanışlı Hâle Geliyor

Apple'ın Find My özelliği, kayıp eşyaların konumunu paylaşmayı sağlayacak bir güncelleme alıyor.

Apple'ın kayıp cihazları bulmayı sağlayan Find My adlı platformu, Apple ekosistemini en cazip hâle getiren özellikler arasında yer alıyor. Durumun farkında olan firma da bu özelliği her geçen gün daha da gelişmiş hâle getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni gelecek olan "Eşya konumunu paylaş" adlı özellik ile birlikte Apple kullanıcıları artık kayıp eşyalarının konumunu bildirebilecekler. Bu özellik AirTag takılı olan ancak Apple olmayan eşyalarda da da kullanılabilecek. Apple sahipleri bu bilgiyi arkadaşları ya da havayolu şirketleri ile paylaşabilecek.

15 havayolu şirketi ile anlaşıldı

Apple, yeni özelliğin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da faaliyet gösteren 15 farklı havayolu şirketi ile de iş birliğine gitti. Listede yer alan havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları da yer aldı. Diğer şirketler arasında ise Air Canada, Air New Zealand, Avusturya Havayolları, British Airways, Delta Air Lines, Lufthansa, Qantas, United ve Virgin Atlantic gibi firmalar yer alıyor.

SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautique/Uluslararası Havacılık Telekomünikasyon Birliği) adlı küresel havacılık teknolojileri firması, Apple'ın Eşya Konumu Paylaş özelliğini sistemine entegre edecek. Bu iş birliği böylece 500'den fazla hava yolu şirketi tarafından 2800'den fazla havaalanında kullanılabilecek. Böylece Apple kullanıcıları seyahatlerde daha rahat edecek.