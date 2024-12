Apple, Apple TV+'ın bu hafta sonu 2 boyunca ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. Hizmet ülkemizde olmadığı için büyük ihtimalle biz bu kampanyadan yararlanamayacağız.

Apple, her alanda olduğu gibi film ve diziler konusunda da öne çıkan bir şirket. Öyle ki Apple TV+ isimli film ve dizi platformu oldukça başarılı yapımlar çıkarabiliyor. Maalesef bu hizmeti hâlâ ülkemizde kullanamıyorduk.

Bugün şirketten Apple TV+ ile ilgili dünya çapında birçok kullanıcıyı sevindirecek, bizi ise üzecek bir açıklama geldi. Apple, Apple TV+’ın bu hafta sonu boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

4 ve 5 Ocak tarihlerinde tüm Apple TV+ içeriklerine ücretsiz erişilebilecek

Şirketin açıklamalarına göre 4 ve 5 Ocak tarihilerinde Apple TV+, herkes için ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Yani üye olmayanlar, hafta sonunu kapsayan bu iki gün boyunca herhangi bir para ödemeden Apple TV+ filmlerini ve dizilerini izleyebilecekler.

Apple’dan ilk kez bu tarz bir hamle görüyoruz. Şirket daha önce böyle bir ücretsiz kampanya yapmamıştı. Kullanıcılar için çok sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Severance’tan Bad Sisters’a, Silo’dan For All Mankind’a kadar sayısız başarılı dizinin yanı sıra Monarch Legacy of Monsters’tan Killers of the Flower Moon’a, Coda’dan Wolfs’a kadar birçok filmi 2 gün boyunca bedava izlemek mümkün olacak.

Maalesef bir sürpriz olmazsa Apple TV+ ülkemizde sunulmadığı için biz bu kampanyadan yararlanamayacağız. Hizmetin ABD’de aylık 9,99 dolara satıldığını belirtelim.