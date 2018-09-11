Dünyanın en değerli iki şirketi konumunda bulunan ABD'li teknoloji devleri Apple ve Amazon, son 4 işlem gününde 100 milyar dolara yakın değer kaybetti.

New York borsasında işlem gören Apple ve Amazon’un hisseleri son 4 işlem gününde %4’ün üzerinde düşüş yaşarken, söz konusu şirketlerin toplam piyasa değerindeki eksilme de 99 milyar doları buldu.

Geçen hafta salı gününü 228,36 dolardan kapatan Apple hisseleri, dünkü kapanışta 218,33 dolara geriledi. Ayrıca, aynı dönemde, Apple’ın piyasa değeri 1,1 trilyon dolardan 1,05 trilyon dolara gerilerken, firmanın piyasa değerinden 50 milyar dolar silindi.

E-ticaret devi Amazon’un hisseleri ise geçen hafta salı gününü 2.039,51 dolardan kapamasının ardından, dünü 1.939,01 dolardan tamamladı. Böylece; Amazon'un 994,7 milyar dolar olan piyasa değeri 945,7 milyar dolara düşmüş ve yaklaşık 49 milyar dolarlık bir kayıp yaşanmış oldu.

Piyasa değeri 2 Ağustos günü 1 trilyon dolara yükselen Apple tarihte bu seviyeyi yakalayan ilk şirket olurken, Amazon’un piyasa değeri ise geçen salı öğlen saatlerinde bu seviyeye ulaşmıştı.