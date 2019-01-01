1 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk iki şirket olmalarına rağmen Apple ve Amazon, 2018 yılını Microsoft'un gerisinde tamamladı.

2018 yılı, finansal açıdan bazı ilklere sahne oldu. Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, Ağustos ayında hisselerinin yükselişe geçmesiyle birlikte değeri 1 trilyon doları aşan ilk şirket olarak tarihe geçti. e-Ticaret devi Amazon ise Apple’dan yalnızca 1 ay kadar sonra değeri 1 trilyon doları aşan ikinci şirket olmayı başardı.

Ancak yılın finansal açıdan en parlak iki şirketi olarak görülen Apple ve Amazon, bu büyük çıkışın ardından sert bir düşüş yaşadı. 1 trilyon değere ulaştıktan sonra Apple, %32; Amazon ise %27 değer kaybetti. Bu durumda Apple’ın 748,5 milyar dolar; Amazon’un da 734 milyar dolar piyasa değeri ile 2018’e veda etmesine neden oldu.

Peki 2018’in finansal şampiyonu hangi şirket oldu? Tabi ki dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft. Hala 1 trilyon dolar piyasaya değerine ulaşamayan Microsoft, 2018 yılını 780 milyar dolarlık değer ile kapattı. Değerler birbirine yakın olsa da Microsoft, 2018 yılını dünyanın en değerli halka açık şirketi olarak kapattı.