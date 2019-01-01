2018 yılı, finansal açıdan bazı ilklere sahne oldu. Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, Ağustos ayında hisselerinin yükselişe geçmesiyle birlikte değeri 1 trilyon doları aşan ilk şirket olarak tarihe geçti. e-Ticaret devi Amazon ise Apple’dan yalnızca 1 ay kadar sonra değeri 1 trilyon doları aşan ikinci şirket olmayı başardı.
Ancak yılın finansal açıdan en parlak iki şirketi olarak görülen Apple ve Amazon, bu büyük çıkışın ardından sert bir düşüş yaşadı. 1 trilyon değere ulaştıktan sonra Apple, %32; Amazon ise %27 değer kaybetti. Bu durumda Apple’ın 748,5 milyar dolar; Amazon’un da 734 milyar dolar piyasa değeri ile 2018’e veda etmesine neden oldu.
Peki 2018’in finansal şampiyonu hangi şirket oldu? Tabi ki dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft. Hala 1 trilyon dolar piyasaya değerine ulaşamayan Microsoft, 2018 yılını 780 milyar dolarlık değer ile kapattı. Değerler birbirine yakın olsa da Microsoft, 2018 yılını dünyanın en değerli halka açık şirketi olarak kapattı.