Apple ile Google arasındaki arama motoru anlaşması, Amerika’da anti-tröst yasaları kapsamında değerlendirildi. Mahkeme sonucuna göre iki devin ortaklığı zorla da olsa bitirilebilir.

Teknolojinin iki devi olan Apple ve Google, sık sık farklı alanlarda birbirlerine rakip oluyor. Akıllı telefonlardan sağlık sektörüne, otonom araçlardan giyilebilir teknolojilere pek çok alanda iki firma arasında ciddi bir rekabet bulunuyor.

Yine de bu, Silikon Vadisi’nin iki devinin yeri geldi mi birlikte güzel güzel oynayabildikleri gerçeğini değiştirmiyor. Bundan 15 yıl kadar önce iki firma arasında imzalanan ve internet üzerinde büyük etkisi bulunan anlaşmaları da bunun bir örneği.

2 devin dillendirilmeyen anlaşması

Google ve Apple, uzun yıllar önce kağıt üzerinde oldukça zararsız ve sıradan gözüken bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşmaya göre Google, Mac bilgisayarlardaki Safari internet tarayıcısının varsayılan arama motoru olacaktı.

O zamanlar firmada yönetici olan Tim Cook, bu anlaşmanın ne kadar verimli olabileceği konusunda Steve Jobs ile ortak paydada buluşmuştu. İkili bu ortaklığı efsanevi iPhone ile devam ettirmişti. O günden bu yana her iki firma da gücüne güç katmaya devam etti. Bugün iki devin değerleri toplamda 3 trilyon doların üzerine çıkıyor.

Google bugün Apple’a bu ortaklık için her yıl milyarlarca dolar ödüyor. Rakam o kadar büyük ki firmanın yıllık gelirinde bu bedel önemli bir yüzdeyi tek başına karşılıyor. Yine de iki taraf ta bu anlaşmayı çok dillendirmek istemiyor. Google da Apple cihazlardan çok büyük trafik ve ürün kullanımı elde ediyor.

Google suçlamaları kabul etmiyor

Hali hazırda internet arama pazarının %92’lik kısmını elinde bulunduran Google açısından Apple işbirliği oldukça makul, zira isminin verilmesini istemeyen bazı Google yetkililerine göre Apple, firmaya rakip bir arama motoru geliştirebilecek tek isim olarak gözüküyor.

Google, kendisine yönlendirilen anti-tröst yasasını çiğnediği yönündeki iddiaları kabul etmiyor. Firma bu durumu Coca-Cola’nın marketlerde raf edinmek için para ödemesinden farksız olarak gördüğünü belirtiyor. Ayrıca isteyenlerin Google dışındaki alternatifleri de seçebileceğini vurguluyor.

Öte yandan Apple’ın kendi arama motorunu geliştirmesi ya da başka bir motoru satın alması da firmanın işine gelmiyor. Apple da hali hazırda müşterilerin talep ettiği bir hizmeti sağlamaktan milyarlarca dolar kazanmaktan şikayetçi değil. Bakalım süreç nasıl sonuçlanacak.