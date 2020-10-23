Arama devi Google, ülkemizde işlerini dijital ortama taşımak isteyen KOBİ'lere birçok fırsat ve avantajın sunulduğu 'Dijital Türkiye' platformunu hayata geçirdi. Platformda, işletmelerin ihtiyacı olan tüm bilgiler ve araçlar tek bir çatı altında sunuluyor.

Yeni tip koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sektöre büyük darbeler vurdu ve özellikle küçük işletmeleri ekonomik anlamda olumsuz yönde etkiledi. Bu süreçte birçok işletme, yeni normale ayak uydurmak ve işlerini dijital ortama taşımak durumunda kaldı.

Arama devi Google'ın Türkiye ofisi, işlerini dijitale daha hızlı ve etkili şekilde taşımak isteyen işletmelere yardımcı olacak araçları tek çatı altında topladığı Google Dijital Türkiye platformunu hayata geçirdi. Platformda, işlerini çevrimiçi ortama taşıyarak büyümek isteyen işletmelere satışlarını ve rekabet güçlerini artıracak çözümler ücretsiz olarak sunuluyor.

Google, işletmelere ne gibi avantajlar sunuyor?

Google, bu projeyle birlikte Türkiye'de 1,5 milyon bireye ve işletmeye dijital dünyada yepyeni ücretsiz fırsatlar, finansman, eğitim ve ücretsiz ürün destekleri sunarak işletmelerin dijitalleşmesine destek olmayı hedefliyor. Bu platformda ücretsiz olarak sunulan araçlardan biri olan 'Grow My Store', işletmelerin çevrimiçi ortamdaki görünürlüklerini daha fark edilir kılmalarına ve müşterilerine sundukları alışveriş deneyimini iyileştirmelerine yardımcı oluyor.

Grow My Store’u kullanan işletmeler, bu araç sayesinde sitelerinin sektörlerindeki benzer perakendecilere kıyasla nasıl bir performans sunduğunu görebiliyor, sektöre ilişkin karşılaştırmalı değerlendirmeler alabiliyor ve işletmelerine özel olarak yapılmış kapsamlı müşteri analizlerini ve iç görüleri de burada bulabiliyor.

24 saat içerisinde anahtar teslim e-ticaret siteleri oluşturma imkânı:

Google Türkiye, 'Dijital Türkiye' platformu ile internette büyümek isteyen işletmelere e-ticaret konusunda da güçlü bir destek veriyor. Bu amaçla IdeaSoft ile iş birliğine giden şirket, işletmelere ihtiyaç duydukları tüm özelliklere sahip anahtar teslim e-ticaret sitelerini 24 saat içerisinde kolayca oluşturabilmeleri için oldukça avantajlı bir paket sunuyor.

KOBİ'ler, bu iş birliği sayesinde e-ticaret sitelerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde inşa etmenin yanı sıra Türkiye’nin en büyük pazar yerlerinde yüzde 50’ye varan indirimli komisyon oranları ile yer alma olanağı, Google'ın özel eğitimlerine katılma hakkı ve IdeaSoft VIP müşteri desteği de elde ediyor.

Google tarafından ücretsiz sunulan Dijital Atölye de işletme sahiplerine ve çalışanlara, online dünyada dijital varlık oluşturmak, e-ticareti etkin kullanmak, online güvenliği sağlamak, potansiyel müşterilere ulaşmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri ücretsiz olarak sunuyor. İşletmelerini dijitalde başarılı bir şekilde büyütmek isteyen işletmeler, Dijital Atölye’ye kaydolup eğitimleri tamamladıklarında bu alandaki yetkinliklerini belgeleyen bir sertifikanın da sahibi oluyor.