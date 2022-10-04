Apple'ın 27.999 TL'ye satılacak akıllı saati Watch Ultra, Türkiye'ye giriş yaptı. Etkileyici özelliklere sahip olan saat, an itibarıyla Apple'ın resmi internet sitesinden satın alınabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül'de gerçekleştirdiği Far Out isimli etkinlik kapsamında yepyeni ürünlerini tanıtmıştı. Etkinliğe damga vuran ürün hiç şüphesiz iPhone 14 olsa da Apple'ın en az bir iPhone kadar pahalı akıllı saati Apple Watch Ultra da ön plana çıkan ürünler arasındaydı. Şimdiyse bu akıllı saat ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Apple Watch Ultra, Türkiye'de resmen satışa sunuldu.

Apple Watch Ultra, dikkat çeken bazı özelliklere sahip. Tasarım açısından standart Apple Watch Series 8'e benzeyen akıllı saat, özellikleriyle ise benzersiz. Öyle ki bu akıllı saatin 49 mm'lik titanyum kasası, aşırı sıcak ve soğuklarda bana mısın demiyor. Ayrıca Apple Watch Ultra, 100 metreye kadar suya da dayanıyor. Normal kullanımda 36 saate varan, düşük güç modunda ise 60 saate kadar pil ömrü sunan akıllı saat, Apple Watch Series 8'in sunduğu tüm sağlık özelliklerine de sahip.

Saat o kadar dayanıklı ki sağlamlık testinde masayı kırmıştı!

Apple Watch Ultra, alıştığımız akıllı saatlerden gerçekten de farklı. Belki hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple Watch Ultra'ya yapılan bir sağlamlık testinden bahsetmiştik. Çekiçle girişilen akıllı saat, üzerinde durduğu masa kırılmasına rağmen tek parça kalmıştı ve ekranına bile bir şey olmamıştı. Bunun nedeni, saatin ultra dayanıklılık sağlayan safir cam ekranla dizayn edilmiş olmasıydı.

İşte tüm bu özelliklere sahip olan Apple Watch Ultra, an itibarıyla Türkiye'deki tüketiciler tarafından da satın alınabiliyor. Bu bağlamda; 27.999 TL'yi gözden çıkaran bir vatandaş, Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden Apple Watch Ultra'ya ulaşabilecek. Son olarak, ülkemize gelen Apple Watch Ultra'nın üç renk seçeneğine sahip olduğunu, haricen 9 farklı kordon modelinden beğendiğinizi satın alabileceğinizi söyleyelim. Kordon fiyatları, 1.999 TL olarak listeleniyor.