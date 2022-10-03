Apple'ın Kaza Algılama Özelliği Gerçek Bir Kazada Kullanıldı

Apple'ın iPhone 14 ile birlikte getirdiği 'kaza algılama' özelliği Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bir kazada yetkilileri otomatik olarak yetkilileri bilgilendirmeyi başardı. Ancak buna rağmen kazaya karışan altı kişi hayatını kaybetti.

Apple, yakın zamanda gerçekleştirdiği bir etkinlikle iPhone 14 dahil birçok yeni ürününü bizlerle buluşturdu. Bu cihazlarda en çok dikkat çeken özelliklerden biri de kaza algılama sistemiydi. Hayat kurtarıcı olabilecek bu özellik, herhangi bir kazada telefonun otomatik olarak yetkilileri haber veriyordu.

Yeni özellik, tanıtıldıktan kısa bir süre sonra birçok kez test edildi. Yapılan bir testte iPhone 14 Pro’nun başarılı bir şekilde yetkilileri aradığı görüldü. Ancak Wall Street Journal tarafından yapılan bir başka deneme, özelliğin her durumda çalışmayabileceğini gösterdi. Bu videoda, Apple Watch Ultra’nın kaza anında yetkilileri ararken iPhone 14’ün bunu yapamadığı görüldü. Şimdi ise kaza algılama sisteminin gerçek bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.

iPhone 14, ABD’deki bir kazada otomatik olarak yetkilileri bilgilendirmeyi başardı

Yakın zamanda ABD’nin Nebraska eyaletinde korkunç bir trafik kazası gerçekleşti. Honda Accord modelinin karıştığı kazadaki yolculardan birinin de telefonu iPhone 14 idi. Telefon, olayın ardından başarılı bir şekilde otomatik olarak yetkililere haber vermeyi başardı.

Ancak hikâye mutlu sonla bitmedi. ‘Bölgede şu ana kadar gerçekleşen en kötüsü’ olarak tanımlanan kazaya karışan otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde bir ağaca çarptığı belirtilen araçtaki 5 kişi direkt olarak kaza anında ölürken, bir kişi ağır yaralandı ve iPhone 14 sayesinde hastaneye kaldırılabildi. Ancak bu kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, neden gerçekleştiği belli olmayan kazaya başka hiçbir aracın karışmadığını ve hiçbir tanığın bulunmadığını bildirdi.

Herkes üzücü bir şekilde hayatını kaybetse de bu kaza, Apple’ın ‘kaza algılama’ sisteminin başarılı bir şekilde çalışabildiğini ve hayat kurtarabileceğini ortaya koyuyor. Şirket, özelliğin amacının tıpkı bu olayda olduğu gibi etrafta hiçbir tanığın bulunmadığı anlarda yetkililere haber vermek olduğunu söylüyordu.