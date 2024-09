Apple'ın gelecekte çok şey beklediği Apple Intelligence yapay zekâ araçları için tanıtım videoları geldi.

Geçtiğimiz günlerde Apple, iPhone 16 serisini tanıttığı Glowtime etkinliğini gerçekleştirmişti. Bu etkinlikte Apple Intelligence adlı yapay zekâ modelinden bahsedilmiş olsa da gerçek anlamda uygulamalarını pek görememiştik. Ayrıca özelliklerin ilk aşamada kullanılamayacağı da belli olmuştu.

Cupertinolu dev, bu konuda tüketicilerin kendilerine güvenmesini istiyor. Bunun için de Game of Thrones'ta Lyanna Mormont, The Last of Us dizisinde ise Ellie karakterini canlandıran Bella Ramsey'in başrolde olduğu bir dizi video yayımladı. Bu videolar, hem yapay zekâ özelliklerini gösteriyor hem de bir anlamda Apple'ın özellikleri getireceğine dair bir söz görevi görüyor.

İşte Apple Intelligence videoları:

Kişisel hafıza filmleri

Bu özellik ile birlikte Apple Intelligence, verilen komutlara göre fotoğraf hafızasındaki görselleri kullanarak bir videolar hazırlıyor, hatta seçtiğiniz duygu durumuna göre müzikler ekliyor.

Mailleri özet geçme

Bu videoda iPhone 16'nın Apple Mail uygulamasındaki mailleri hızlıca okuyup derleyebildiğini görüyoruz. Uzun uzun yazılmış mailler ile mücadele için bu özellik faydalı olabilir.

Siri, unutkanlığın önüne geçecek

Üçüncü videoda ise Siri'nin artık daha kişiselleştirilmiş bir asistan olacağını ve spesifik konularda da hatırlatmalarda bulunabileceğini görüyoruz. Yapay zekâ sayesinde belirli bir tarihte ne yaptığınıza ya da kiminle aynı ortamda bulunduğunuza dair bilgiler gibi bilgileri Siri'ye sorarak hatırlayabileceksiniz. Yapay zekâ bu sorulara cevap vermek için verileri ve aktivite geçmişini hızlıca tarayabilecek.

Yakın zamanda Google da Gemini Live modelini ücretsiz hâle getirmişti. Bakalım Apple'ın yeni özellikleri, Apple'a Gemini ve OpenAI gibi rakiplerine karşı nasıl bir performans gösterecek.