Apple’ın Eylül etkinliğinde iPhone 16 ve Apple Watch Series 10 gibi merak edilen ürünler tanıtıldı. Ancak bazı merakla beklenen ürünler tanıtılmadı.

Apple, Eylül ayında düzenlediği “Glowtime” etkinliğinde iPhone 16 ve Apple Watch Series 10’u tanıttı. Teknoloji dünyası bu etkinlikten büyük beklentiler içindeydi. Ancak etkinlikte bazı merakla beklenen ürünler duyurulmadı.

Özellikle teknoloji meraklılarının dört gözle beklediği bazı ürünler bu defa sahneye çıkmadı. İşte bu etkinlikte göremediğimiz önemli ürünlerin ayrıntıları:

AirPods Pro 3:

Apple, yeni AirPods 4 modellerini tanıttı ama AirPods Pro’nun yeni neslini görmedik. İkinci nesil AirPods Pro, 2022’de piyasaya sürülmüş ve geçen yıl USB-C şarj kabı ile güncellenmişti. Yeni AirPods Pro’nun, sağlık sensörleri gibi önemli yeniliklerle 2025’te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple Watch Ultra 3:

Apple Watch Series 10, daha ince bir tasarımla tanıtıldı. Ancak Apple Watch Ultra’nın yeni versiyonu bu etkinlikte yer almadı. Mevcut Apple Watch Ultra 2’ye yeni bir siyah renk seçeneği ve ilk kez bir Hermès versiyonu eklendi.

Yeni Apple Watch SE:

Apple’ın, çocuklara yönelik plastikten yapılmış ve daha renkli bir Apple Watch SE üzerinde çalıştığı söylentileri vardı. Ancak etkinlikte böyle bir model duyurulmadı.

iPhone SE 4:

iPhone SE’nin yeni nesli, önemli tasarım ve donanım değişiklikleriyle gelmesi bekleniyordu. Mevcut iPhone SE, iPhone 8 tasarımıyla karşımıza çıkıyor ve yeni modelin iPhone 14’e benzer bir tasarıma sahip olması öngörülüyor. Ancak, etkinlikte yeni iPhone SE’ye dair herhangi bir duyuru yapılmadı.

iPad mini 7:

Apple Store’larında iPad mini 6 stoklarının tükenmesi, yeni bir iPad mini’nin yakında gelebileceğini gösteriyor. Ancak etkinlikte yeni iPad mini’nin tanıtımı yapılmadı. Yeni nesil iPad mini’nin Ekim ayında duyurulması bekleniyor.

Yeni M4 Mac'ler:

Apple, M4 çipli yeni MacBook Pro, Mac mini ve iMac modelleri üzerinde çalışıyor. Bu yeni modellerin de potansiyel olarak Ekim ayında yapılacak bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Pazartesi günü duyurulmayan diğer ürünler arasında daha uygun fiyatlı Apple Vision ve yeni HomePod'lar gibi ürünler de yer alıyor. Bu ürünlerin 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.