Arabaların motorlarını kalbe, motor yağını da kana benzetebiliriz. İşte motor yağının araba motorunun düzgün ve performanslı bir şekilde çalışmasına katkısı bu kadar yüksek. Peki motor yağı tam olarak ne zaman değiştirilmeli?

Motorun sağlıklı bir şekilde çalışmasının arabanın performansını ne kadar etkilediğini hepimiz biliyoruz. Peki araçlarımızın motorlarına iyi bakıyor muyuz? ''Nasıl olacak o iş?'' derseniz, sizleri motor yağıyla tanıştıralım.

Tabii ki motor yağının ne olduğunu biliyorsunuzdur fakat ne sıkla değişmesi gerektiğini, nasıl kontrol edildiğini ve ne zaman kontrol etmemiz gerektiği gibi detaylara gerçekten hakim miyiz?

Temelden başlayalım: Motor yağı nedir?

Otomobillerimizin parçalarına dikkatli baktığımız zaman yüzeylerinin ufak tefek bile olsa pürüzlü olduğunu görürüz. Bu pürüzler, otomobilimiz çalışır durumda olduğunda sürtünme ve ısınmayla birlikte tehlikeli durumlara yol açabilir. İşte tam da bu noktada motor yağı devreye giriyor. Parçaların daha kolay hareket etmesini sağlayarak tekerleklere daha fazla güç aktarılabiliyor.

Motor yağı, yağ ve katkı maddelerinden oluşan bir yapıya sahip. Hatta içinde deterjan bile var. Evet yanlış duymadınız, deterjan... Bununla birlikte motor temizleniyor ve aynı zamanda oluşabilecek paslara karşı korunuyor.

Biraz daha detaylandıralım: Motor yağı tam olarak ne işe yarıyor?

Sürtünme ve aşınmadan ortaya çıkabilecek zararları önlüyor.

Motorun aşırı ısınmasına engel oluyor. Böylece motor parçalarının daha kolay ve hızlı soğumasını sağlıyor.

Sürtünmeden kaynaklanan oksitlenmeleri içerisinde bulunan antioksidanlarla en aza indiriyor.

Egzoz emisyon sisteminin korunmasını sağlıyor.

Sızdırmalara engel olarak motor yakıt tüketimden doğacak sızıntıları en aza indiriyor.

Sürtünmeyi azalttığı için enerji tasarrufu sağlayarak yakıt tüketimini minimuma düşürüyor.

Kirlilikleri motordan uzaklaştırmaya yardımcı oluyor.

Motorun kullanım ömrünü uzatıyor.

Motor yağ değişimi neden önemli?

Motor yağının da bir kullanım ömrü var çünkü zamanla formlarını kaybediyorlar. Motor yağının bozulmasına neden olan sebepler arasında yüksek devirli sürüşler, kir, nem, toz ve yanma kalıntıları bulunuyor. Bunlara engel olmak için düzenli kontroller yaptırmak çok önemli.

Motor yağının değişimiyle uzun vadede motorda oluşabilecek olumsuzluklar yok edilebilir. Yağ değişimi motorun kullanım ömrünü uzatır, motor performansını arttırır ve yakıt tasarrufunda olumlu gelişmeler sağlar.

Motor yağı ne sıklıkla değiştirilmelidir?

Motor yağının önemi ortada, peki ne sıklıkla bu yağı değiştirmemiz gerekiyor? Önerilere göre yılda en az bir kere motor yağı değişimi yapmak gerekiyor. Araca göre bu sıklık için üst sınırlar var. Yağ değişimi eski araçlar için her 5.000 km'de bir; yeni araçlar için de 20.000 km'de bir öneriliyor.

Motor yağının değişim zamanı geldiğini nasıl anlayabiliriz?

Motor yağı değişim zamanını kaçırdığınız zaman hemen panik yapmayın. Değişim zamanı geldiğinde aracımız bize uyarı gönderir. Siz, sadece bu uyarıları dikkatle takip edin.

Uyarılardan en önemlisi "motor yağı ikaz ışığı"dır. Motor yağındaki basınç düşük olduğunda ikaz ışığı gösterge panelinde hemen yanar. Yağ basıncındaki bu düşüklük uyarısıyla; yağın azaldığını, kirlendiğini ya da sızıntı olduğunu anlayabiliriz.

Gösterge panelleri bazen yanlış uyarılar verebilir. Bu nedenle kontrollerimizi manuel şekilde yağ çubuğuna bakarak yapmamız en sağlıklısı.

Yağ çubuğu motor yağının durumunu kontrol etmek için kullandığımız en temel araç diyebiliriz. Bütün arabalarda bulunan bu yağ çubuğunun hata payı neredeyse yok denebilecek kadar az. Genellikle metal ya da plastikten yapılabiliyor.

Peki bu kontrolü nasıl sağlıyoruz?

Öncelikle yağ çubuğundan doğru bilgileri alabilmek için aracımızın park hâlinde ve motorun soğumuş olması gerekir. Daha sonra çubuğu yerleştirildiği yerden tamamen kendimize doğru çekmeliyiz. Ardından bir bez yardımıyla çubuğu silerek tekrar yerine yerleştirip çıkarmalıyız. İkinci adımdan sonra artık çubuğu kontrol edip yağ durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Aracımızın motor sağlığı için kritik öneme sahip motor yağına değindik. Sizin de konu hakkında önerileriniz bulunuyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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