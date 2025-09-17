Arabanızda Trim Sesi Duyuyorsanız Kontrol Etmeniz Gereken Yerler

Otomobil sahipleri için en sinir bozucu durumlardan biri trim sesidir. Peki trim sesi duyduğunuzda aracınızda neleri kontrol etmelisiniz?

Her gün kullandığımız otomobillerde farklı farklı sorunlar baş gösterebiliyor. Bunlardan biri de araç içinde oluşan trim sesidir. Gıcırtı benzeri seslerden oluşan trim sesi, kullanıcının sinirini bozarken araçta yaşanan bir sorunun habercisi olabilir. Peki trim sesi nedir? Trim sesi duyuyorsanız ne yapmalısınız?

Bu içeriğimizde otomobil kullanıcılarının sürekli yaşadığı trim sesi probleminin detaylarına bakıyoruz. Trim sesi duyuyorsanız aracınızda nereleri kontrol etmeniz gerektiğini de açıklıyoruz. Gelin lafı çok uzatmadan bakalım.

Trim sesi nedir?

Trim sesi, aracınızdaki plastik, metal veya diğer malzemelerin sürtünmesi ya da parçaların gevşemesinden kaynaklanan gıcırtı, tıkırtı veya vızıldamalar için kullanılan bir terim olarak tanımlanabilir. Tek bir sebebi olmadığı için kullanıcıların bu sesi duyduğunda aracında doğru tespiti yapması olası yeni problemleri engellemek ve sizin keyfinizi daha çok kaçırmamanız için büyük önem taşıyor.

Trim sesi duyuyorsanız neleri kontrol etmelisiniz?

Kapılar ve menteşeler

Torpido, depolama bölümleri, mandallar

Aracın gösterge paneli, bilgi eğlence ekranı, hava ızgaraları

Koltuklar, tavan

Bagaj

Kapılar ve menteşeler

Kontrol etmeniz gereken yerlerden biri kapılar ve menteşelerdir. Kapı paneli içinde kullanılan plastik kipslerde gevşemeler veya kırılmalar meydana gelmiş olabilir. Panelin gövdeye tam oturmaması da trim sesine sebep olabilir. Ayrıca menteşeler ya da kilit mekanizmasında düzgün hizalanamama, cıvataların çözülmesi de bu soruna neden olabilir.

Torpido, depolama bölümleri, mandallar

Torpidolar, trim sesinin en yaygın kaynaklarından biridir. Torpidonun içinde yaşanan bir sorun, gevşeme veya sürtünme sese neden olabilir. Aynı şey, aracınızda bulunan diğer depolama bölümleri için de geçerli. Her birini tek tek kontrol etmelisiniz. Öte yandan torpidoyu açmanızı sağlayan mandallar gibi yerlerde yaşanan aşınmalar, gevşemeler de trim sesine neden olabilir.

Aracın gösterge paneli, bilgi eğlence ekranı, hava ızgaraları

Sesin kaynaklarından biri de ekranlar olabilir. Hem gösterge ekranı hem de ortadaki bilgi eğlence ekranında yer alan plastik kaplamalar titreşim sırasında sürtünme yaşayarak ses çıkarabiliyor. Aynı zamanda hava ızgaralarında da benzer bir durum ortaya çıkabilir.

Koltuklar, tavan

Koltuklarınızda bulunan mekanizmalarda gevşeme yaşanması trim sesine neden olabiliyor. Otururken veya araç hareket hâlindeyken koltuk bağlantılarındaki gevşeklik titreşim veya sürtünme sesi ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda tavan döşemesinde kullanılan malzemelerde yaşanan gevşemeler, eskimeler de ses çıkarabiliyor.

Bagaj

Son olarak bagajınızı kontrol etmelisiniz. Arka tarafta kullanılan plastik malzemelerde yaşanan sorunlar ses gelmesine neden olabiliyor. Arka camla olan temas, pandizotun gövdeye oturduğu noktalar bozuk zemin gibi koşullarda sesler çıkarabilir.

Trim sesini engellemek için neler yapılmalı?

Trim sesi sorunu sürücüler için çok keyif kaçırıcı bir hâl alabiliyor. Bu yüzden engellemek için yapmanız gereken bazı şeyler var. Öncelikle aracınızı dikkatsiz ve hor kullanmamalısınız. Düğmelere sert basmak, döşemeleri kötü kullanmak gibi hareketler trim seslerinin kaynağı olabilir. Bu yüzden daha nazik ve düzgün kullanım mantıklı olacaktır.

Bir diğeri ise sesi duyduğunuz an kaynağını tespit etmek. Sesi takip ederek detaylı bir şekilde arama yapıp kaynağını bulun. Bunun ardından da en uygun çözüm yöntemini araştırın ve uygulayın. Sprey ve bant işlemleri genellikle trim seslerini çözmek için tercih ediliyor.

Otomobil sahiplerinin sıkça karşılaştığı trim sesi probleminin nedenlerine ve neler yapılması gerektiğine göz attık. Eğer siz de böyle bir sorun yaşarsanız yukarıdaki kontrolleri yapabilirsiniz. Hiç çözülmeyen bir sorun varsa aracınızı bir uzmana göstermek daha mantıklı olacaktır.