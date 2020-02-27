Arı Beyni ile İnsan Beyni Arasında Benzerlik Keşfedildi

Bilim insanları, beynin işleyişini anlayabilmek için farklı çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Yapılan yeni bir çalışma, arıların beyin aktiviteleri ile insanların beyin aktiviteleri arasındaki benzerlikleri ortaya çıkardı.

İnsan beyninin işleyişini anlamak için bilim insanları, çalışmalar yapmaya devam ediyor. İnsan beyni üzerinde yapılacak çalışmaların çok zor ve zaman alıcı olması nedeniyle araştırmacılar, beyin hakkındaki çalışmalarını farklı hayvanlar üzerinde yapıyorlar.

Yeni Zelanda’da bulunan Otago Üniversitesi’nden bilim insanları arıların beyinleri üzerindeki yaptıkları çalışmada insan beyni ile arıların beyinleri arasında benzerlikler tespit ettiler. Araştırmada, arılardaki alfa salınımlarının (beynin ürettiği dalga benzeri elektriksel aktiviteler) insan beynindekine benzer özelliklere sahip olduğu görüldü.

Otago Üniversitesi’nden Zooloji Bölümü öğretim üyesi Paul Szyszka, “Alfa salınımlarının dikkat, hafıza ve bilinç gibi beyin fonksiyonları ile ilgili olması nedeniyle arı beyinleri kendi beyinlerimizin nasıl çalıştığını anlamak için yeni yollar sağlayabilir” dedi.

Paul Szyszka, insan beynindeki tanımlanmış tekil nöronlardan kayıt almanın mümkün olmadığını söylüyor. Szyszka, arıların beyinlerini inceleyerek bu başka sınırlamalarla beraber nöron kayıtları sınırlamasının da aşılabileceğini açıkladı.

Otago Üniversitesi’nden Paul Szyszka ve Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi’nden Dr.Tzvetan Popov’un beraber yaptığı çalışmada bal arılarının beyinleri incelendi. Araştırmacılar, laboratuvardaki arılar çeşitli kokularla uyarıldı ve beyin aktiviteleri mikroskobik elektrotlarla kaydedildi.

Szyszka, “Arıların gıda ve kokuları insanlarla benzer şekilde ilişkilendirmeyi nasıl öğrenebildiğini görmek büyüleyici. Şimdi yapmak istediğimiz şey, alfa salınımlarının farklı durumlarda nasıl değiştiğini incelemek” dedi. Araştırmacılar, arılarının beyinlerindeki alfa salınımlarının yemek olarak değerlendirdikleri bir koku duyulduğunda veya uyku durumunda değiştiğini de açıkladılar.

Arıların beyinleri üzerinde çalışmaya devam eden Paul Szyszka ve Dr.Tzvetan Popov, araştırmalarının sonuçlarını insan beyninin tedavisinde kullanılabilecek hale getirmek için çalışmaya devam ediyorlar. Paul Szyszka ayrıca, beyin dalgaları ile öğrenme ve hafıza arasındaki ilişkiyi araştırmak için yeni bir çalışma da planlıyor.