İnsan Beyninde 9 Farklı Cinsiyet Tanımı Bulundu

İnsan beynindeki cinsiyet tanımları hakkında yapılan bir çalışma, beynimizde sanılandan daha fazla cinsiyet tanımı olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre insan beyninde en az 9 farklı cinsiyet varyasyonu bulunuyor.

Yapılan yeni bir çalışma, insan beyninin cinsiyet algısının düşündüğümüzden çok daha farklı olabileceğini gösteriyor. Cerebral Cortex dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, insan beyninde kadın ve erkeğin de içinde olduğu 9 farklı cinsiyet tanımı olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, doğuştan erkek ve kadın olan insanlarla beraber daha sonra cinsiyet değiştiren erkek ve kadınlardan oluşan bir grup insandan yeni bir veri seti elde ettiler. Elde edilen yeni veri seti ile insan beynindeki cinsiyet tanımları ortaya çıkarıldı.

Bir makine öğrenme algoritması kullanan araştırmacılar, dört grup insanı sıradan cinsiyet tanımlarına göre analiz ettiler. Bu şekilde yapılan analizin sonucunda insan beyninde en az dokuz cinsiyet tanımı olduğunu tespit ettiler.

Cerebral Cortex’te yayınlanan makalenin başyazarı olan Dr. Daniloo Bzdok çalışma ile ilgili bir açıklama yaptı. Bzdok, “Amacımız, yaygın olarak kullanılan beyin görüntüleme yöntemlerinin, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin beyinde nasıl ortaya çıktığı konusunda katı görüşe karşı kanıt sağlayabilmekti.” dedi.

Dr. Daniloo Bzdok, açıklamasının devamında, “Bu bulguların Kanada ve diğer ülkelerde cinsiyet eşitliğine daha adil yaklaşan, cinsiyet çeşitliliğini savunanlar için önemli sonuçları var. Biyolojik perspektiften farkındalığı arttırarak, kendilerini erkek ve kadın etiketleri arasında tanımlayan bireylerin ayrımcılıktan ziyade kapsandıklarını hissettikleri bir toplum oluşturmaya katkıda bulunabiliriz” dedi.

Dr. Bzdok ve ekibi, ileride cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin daha fazla yönünü ortaya çıkaracak daha zengin, çok modlu bir veri kümesi oluşturmak istiyor. Oluşturulacak yeni veri kümesi ne kadar büyük olursa toplumsal cinsiyetin anlaşılması o kadar daha kolay olabilir.