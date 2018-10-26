Ark: Survival Evolved, Nintendo Switch'e Geliyor

Sevilen hayatta kalma oyunu Ark, Nintendo Switch platformuna geliyor.

Wildcard Stüdyoları, dinozor temalı hayatta kalma (survival) oyunu Ark: Survival Evolved’un Nintendo Switch versiyonunun çıkış tarihini 30 Kasım olarak belirledi.

Switch versiyonunda Ark’ın orijinal haritası ve yüzü aşkın yaratık bulunacak. Bu yaratıkların çoğu T-Rex ya da Giganotosaurus gibi gerçek dinozorlar olsa da bazıları da sadece hayal gücünün ürünü. Bunların birçoğu evcilleştirilebiliyor, binek olarak kullanılabiliyor ya da direkt olarak öldürülüp yenebiliyor. Ancak Giganotosaurus ile uğraşmanızı önermiyoruz. Pek şaka kaldırmıyor.

Ark’ı Switch platformunda tüm özellikleriyle görebilecek miyiz şu an için bilmiyoruz ama Wildcard; avlanma, tarım, craft sistemi ve kendinize barınak oluşturma gibi özelliklerin sürümde bulunacağını söylüyor.

Wildcard, multiplayer(çok oyunculu) opsiyonunun yanı sıra internete hala düzgün şekilde erişemeyen insanlar için singleplayer modunu da barındıracak.

Wildcard’a göre Ark: Survival Evolved 49.99 dolarlık fiyatıyla bizleri karşılayacak.