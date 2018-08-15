Arkadaşını 20 Metre Yüksekten Nehire İten Kız, Ceza Alabilir

Kimi zaman eğlenmek için yaptığımız davranışlarımız, büyük sonuçlara neden olabiliyor. Bu noktada arkadaşını 20 metre yüksekten nehire iten genç kıza ceza verilmesi söz konusu.

Çoğumuz şakalardan hoşlanırız ancak söz konusu yakın arkadaşlarımız olduğunda biraz daha acımasız olabiliriz. Özünde niyetimiz kötü olmamış olsa da yaptıklarımızın sonucu çok daha kötü yerlere gidebilir. Washington’lu 2 arkadaş da tam olarak bu durumu yaşadı diyebiliriz.

Nehir kenarında duran ve videoda aşağı atlamakla atlamamak arasında kaldığı görülen genç kızı, yine onun yaşıtları olan arkadaşı bir anda aşağı itiyor. Yaklaşık 20 metreden aşağı kontrolsüzce düştüğü görülen genç kız, 4 kaburgasının kırılması ve akciğerlerinin delinmesi sonucu hastaneye kaldırılıyor. Henüz 16 yaşında olan ve ciddi hasar alan genç kızın 18 yaşındaki arkadaşı ise şu anda savcılar tarafından suçlanıyor.

Olay sonrasında konuşan mağdur kız, ‘Ölmüş olabilirdim. Arkadaşımın içinde belki de bana karşı duyduğu kabartılmış duygular vardı. Bu yüzden beni itmiş olabilir’ ifadelerinde bulundu. Olayın yaşandığı anda bayıldığını ve ayıldığında kendini suya çarpmış halde bulduğunu belirten genç kızın arkadaşının henüz nasıl bir ceza alacağıysa netlik kazanmadı.