Arkadaşlarla Oynanabilen Multiplayer Telefon Oyunları - 2020

Android ve iOS işletim sistemli telefonlarda multiplayer ve co-op türünde çok sayıda oyun var. Biz de bu oyunlar arasında seçim yapmanızı kolaylaştıracak bir liste hazırladık. Ücretli ve ücretsiz seçenekler arasından dilediğinizi seçerek arkadaşlarınızla birlikte oyun keyfinin dibine vurabilirsiniz.

Akıllı telefonlar üzerinden oynanabilecek sayısız oyun var. Her ne kadar tek başınıza oynamak eğlenceli olsa da arkadaşlarla geçirilen bir vaktin eşi benzeri olmaz. Ancak arkadaşlarla birlikte oynanabilecek multiplayer oyunlar bulmak her zaman mümkün olmuyor.

Biz de tam olarak bu noktada yardımınıza koşmaya geldik. Her türden birçok hem co-op hem de multiplayer desteği olan oyunu bir araya getirdik. Eğer birlikte oyun oynayacak arkadaşlarınız varsa ancak oyun bulamıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz 10 multiplayer mobil oyun (Özet liste):

Bombsquad

Spaceteam

Shadowgun Legends

Rangers of Oblivion

Soul Knight

The Greedy Cave 2

Keep Talking and Nobody Explodes (ücretli)

Battleheart 2 (ücretli)

Hero Siege: Pocket Edition (ücretli)

Death Squared (ücretli)

Listemize başlamadan önce bir hatırlatmaya yapalım istiyoruz. Oyunların puanlarını Google Play Store üzerinden aldık. Çünkü Google Play Store çok daha fazla kullanıcıya sahip olduğu için puanlama konusunda daha doğru istatistikler elde edilebiliyor.

Bombsquad

Yapımcı: Eric Froemling

Boyut: 59 MB

Oyunun puanı: 4,5 yıldız

Eski Bomberman oyunlarını hatırlıyorsanız, Bombsquad oynarken hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Çünkü oyun Bomberman mantığını multiplayer işleyişiyle oldukça başarılı bir şekilde yoğuruyor.

Oyunun ana odağı PvP (Player vs Player) denilen, farklı insanlarla mücadele ettiğiniz oyun modu. Çeşitli arenalarda rakiplerinizi iterek ya da üzerlerine bombalar atarak canlarını azaltmaya çalışıyorsunuz.

Spaceteam

Yapımcı: Henry Smith Inc.

Boyut: 61 MB

Oyunun puanı: 4,7 yıldız

Spaceteam, arkadaşlarınızla birlikte oynayarak heyecanı doruklarında yaşayabileceğiniz bir oyun. Aynı Wi-Fi ağı ya da Bluetooth bağlantısı üzerinden eşleştikten sonra herkesin ekranında aynı uzay gemisi uçmaya başlıyor.

Sonrasında oyun her oyuncunun ekranında belirli talimatlar gösteriyor. İşte oyunun heyecanlandığı kısım tam olarak burası. Çünkü ekranınıza görünen talimatları arkadaşlarınıza okumanız gerekiyor.

Arkadaşlarınızın ekranında da sizin yapmanız gereken talimatlar beliriyor. Tüm bunları da ekranın ortasında devam eden geri sayım sona ermeden yapmalısınız. Yoksa uzay geminiz hasar alıyor. Eğer çok hasar alırsa kaybediyorsunuz.

Shadowgun Legends

Yapımcı: MADFINGER Games

Boyut: 1,0 GB

Oyunun puanı: 4,4 yıldız

Shadowgun Legends PvP ve Co-op oyun modlarını besinmeyen bir FPS (birinci şahıs nişancı) oyunu. Oyundaki birlikte çalışma öğeleri, bilgisayar ve konsollarda adından çokça söz ettirmiş Destiny oyunuyla benzerlikler gösteriyor.

Oyun ücretsiz olduğundan, oyun içi satın alımlar yapabiliyorsunuz. Neyse ki bu satın alımların çoğu kozmetik odaklı. Yani karşınıza parayı bastırarak sizi alt edecek bir rakip çıkması çok olası değil.

Rangers of Oblivion

Yapımcı: GTarcade

Boyut: 1,8 GB

Oyunun puanı: 3,7 yıldız

Rangers of Oblivion, birçok merci tarafından 2018 yılının en iyi oyunu seçilmiş Monster Hunter: World’ün ilk oyununa çok benzer bir yapıya sahip. Arkadaşlarınızla takım olarak oyunda bulunan sayısız canavarı alt etmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda en çok oynanan modlardan biri “boss rush”. Modun amacı karşınıza sürekli olarak çıkan çok güçlü canavarları alt etmek. Ancak eğer farklı bir mod oynamak isterseniz oyunun 10 taneden fazla farklı modu bulunuyor.

Soul Knight

Yapımcı: ChillyRoom

Boyut: 85 MB

Oyunun puanı: 4,6 yıldız

Soul Knight’ın barındırdığı fantastik öğelerin altında tek bir amaç yatıyor. Karşınıza çıkan, hareket eden her şeyi yok etmek. Tabii oyunu oynamak için yanınıza aldığınız arkadaşlarınızı hariç tutuyoruz.

Oyunda sayısız geliştirme seçenekleri var. Her bölüm atladığınızda haritanın rastgele yerlerine yeni silahlar ve yeni geliştirme öğeleri yerleştiriliyor. Eğer arkadaşlarınızla takım olmak isterseniz, üç kişiye kadar birleşebiliyorsunuz.

The Greedy Cave 2

Yapımcı: Avalon-Games

Boyut: 336 MB

Oyunun puanı: 4,2 yıldız

The Greedy Cave 2, “roguelike” denilen bir türe mensup. Kısaca anlatmak gerekirse, "roguelike" türü oyunlar sıra bazlı, 2D grafikleri olan rol yapma oyunları olarak anlatılabilir. The Greedy Cave 2 ise bu mekanikleri arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir mobil oyunda topluyor.

Oyunda birçok zindan bulunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte bu zindanlara girerek temizleyebiliyorsunuz. Tüm zindanlar rastgele üretiliyor. Oynanışı çeşitlendirecek “boss” dövüşleri mevcut. Oyun içi satın alımlar var. Ancak satın alım yapmazsanız çok güçsüz olmuyorsunuz.

Keep Talking and Nobody Explodes (ücretli)

Yapımcı: Steel Crate Games, Inc.

Boyut: 92 MB

Oyunun puanı: 4,7 yıldız

Ücret: 31,99 TL

Keep Talking and Nobody Explodes ilk olarak bilgisayara çıkışını yapan bir oyun. Eğer arkadaşlarınızla kalbinizi deli gibi attıracak bir maceraya atılmak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Çünkü oyunun amacı önünüzde duran bir bombayı etkisiz hâle getirmek.

Oyunda bir kişi bombayı tutarken diğeri de bomba imha kılavuzuna bakıyor. Bombayı gören kişi, üstünde bulunan modülleri kılavuza bakan kişiye tarif ediyor. Kılavuzun başındaki oyuncu da diğer kişiden gelen bilgiler sonucunda hangi kabloyu kesmesi ya da hangi tuşa basması gerektiği konusunda bilgi veriyor.

Oyun ilerledikçe bombaların üzerinde bulunan bulmacaların çeşitliliği artıyor. Hatta bir noktadan sonra mors alfabesi bile kullanılması gerekiyor. Eğer iyi anlaşabildiğiniz bir oyun arkadaşı bulursanız kesinlikle denemeniz gereken bir oyun.

Battleheart 2 (ücretli)

Yapımcı: Mika Mobile

Boyut: 222 MB

Oyunun puanı: 4,3 yıldız

Ücret: 21,99 TL

Battleheart 2, 2011 yılında piyasaya sürülmüş Battleheart isimli oyunun devamı niteliğini taşıyor. Kendinden bir önceki oyunu aratmayan, hatta üstüne koymayı başarmış bir oyun. Çünkü dört kişiye kadar co-op desteği sunuyor.

Oyun 2018 yılında çıkmış bir yapım olduğu için, iki boyutlu olmasına rağmen oldukça detaylı grafikler sunuyor. Mücadelenin tavan yaptığı bir oyun olmasından kaynaklı, oyun içi satın alımlarla ilgili soru işaretleriniz olabilir. Olmasın. Çünkü oyun zaten ücretli olduğu için oyun içi satın alımlara yer verilmemiş.

Hero Siege: Pocket Edition (ücretli)

Yapımcı: Panic Art Studio

Boyut: 449 MB

Oyunun puanı: 4,1 yıldız

Ücret: 33,99 TL

Hero Siege ilk çıkışını Steam platformu üzerinden yapmış bir "hack-and-slash" oyunu. Hack-and-slash’in ne demek olduğunu kısaca açıklayalım. Hack-and-slash türü oyunlar, rol yapma oyunlarıyla çok benzer mekaniklere sahiptir. Ancak diyaloglar yalnızca görev alma sırasında görünür. Temel amaç, karşınıza çıkan yaratıkları alt etmektir.

Bilgisayardan gelen bir oyun olduğu için, yapımcılar oyuna kontrolcü desteği de eklemiş. Yani telefonunuza bir kontrolcü bağlayarak oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bu arada oyunu illa ki de çok oyunculu oynamak zorunda değilsiniz. İsterseniz tek kişilik bir oyun modu da mevcut.

Death Squared (ücretli)

Yapımcı: SMG Studio

Boyut: 92 MB

Oyunun puanı: 3,9 yıldız

Ücret: 1,50 TL

Death Squared, listemizde bulunan diğer ücretli oyunlardan çok düşük bir fiyatı olması gerekçesiyle ayrılıyor. Oyun oldukça sevimli grafiklere sahip. Oynanış ise tamamıyla koordinasyon, birlikte çalışma ve patlamalar üzerine kurulu.

İsteyenler oyunu tek başına da oynayabiliyor ancak azami düzeyde keyif almak için asıl arkadaşlarla oynanması gerekiyor. Death Squared, bir kontrolcüyle oynanabiliyor. Yani dokunmatik ekrandan oyun oynamak size göre değilse, hali hazırda bulunan kontrolcünüzü bağlayarak oyunu oynayabiliyorsunuz.

Arkadaşlarla birlikte oynanabilen multiplayer mobil oyunlar listemizin sonuna geldik. Dileriz listemizde uzun saatler geçirmenizi sağlayacak oyunlar bulabilmişsinizdir. Eğer sizin de başkalarına önermek istediğiniz oyunlar varsa bunları yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.