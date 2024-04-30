Doğanın bize hediye ettiği en değerli şey su. Her an her yerden ulaşabildiğimiz suyu marketlerde satın alırken genelde şişesine dikkat etmeden alıp kasaya geçiyoruz.

Eminiz ki siz de kırmızı ya da beyaz kapak pet şişelere denk gelmişsinizdir. Peki bu renklerin öylesine seçildiğini mi düşünüyordunuz?

Tabii ki hayır! Her pet şişe kapağındaki renklerin bize söylemek istedikleri bir şeyler var!

En sık karşılaştığımız renk tabii ki mavi.

Bu renkte bir pet şişe kapağı görürseniz, bilin ki içeceğiniz su doğal kaynaklı sudur. Daha da açalım: İşlenmemiş, içinde birçok minerali barındıran, doğal kaynaklardan elde edilen su oluyor kendisi. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Peki beyaz kapak?

Belki bir mavi kapak kadar çok karşılaşmasak da beyaz kapakların da önemli bir anlamı var. Saflığın ve temizliğin simgesi olarak kullanılan beyaz renk, suda da arıtılmış ve saflaştırılmış anlamını taşıyor.

Suyun içerisindeki katkı maddelerini ve kirleticilerini uzaklaştırma yöntemi olan arıtma, suyu daha güvenli ve temiz tüketmemizi sağlıyor.

Farkına varmadan aldığımız kırmızı kapak da gazlı su olduğuna işaret ediyor.

Renklerin anlamlarından giderek kırmızının da dinamizm ve enerjinin rengi olduğunun altını çizelim. Kırmızı kapaklı sular da renginin hakkını vererek gazlı su kategorisine giriyor.

Gazlı dediysek de aklınıza abartılı bir söylem gelmesin. Bu suların içerisinde de hafif karbonat var ve bunlar da ferahlatıcı bir etkiye sahipler.

Artık pet şişelerin kapak renklerinin ne anlama geldiğini öğrendiğimize göre, su satın alırken şişe kapaklarının renklerine dikkat ederek almayı unutmayalım!

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