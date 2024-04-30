Yakın bir gelecekte piyasaya sürülecek Polestar 5'te, sadece 10 dakikada yüzde 80 şarj olmasını sağlayacak bir batarya teknolojisi bulunacak. Peki bu batarya teknolojisinin diğerlerinden farkı ne?

İsveç merkezli otomobil firması Polestar, bir süredir yeni otomobili "5" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tam elektrikli bir fastback olarak karşımıza çıkacak otomobil, bundan birkaç ay önce duyurulmuştu.

Şirket şimdi, Polestar 5 ile ilgili önemli bir işe imza attı. Bir etkinlik gerçekleştiren Polestar, yeni otomobilinde kullandığı batarya teknolojisini ilk kez gösterdi. İsrail merkezli StoreDot isimli firma tarafından geliştirilen bu batarya teknolojisi, aracın sadece 10 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilmesini sağlayacak.

Polestar 5, dünyada bir ilke imza atmış olacak

Polestar 5, alıştığımız batarya teknolojilerinden daha farklı bir sistem kullanıyor. Bu sistemde silikon ağırlıklı piller bulunuyor. Grafit yerine kullanılan silikon anotlar, grafitin depolayabileceği lityum iyonu kapasitesini 10 katına kadar çıkarıyor. Üstelik bunu yaparken, kaplanan alanda da ciddi bir küçülme yaşanıyor. Polestar 5, bu özelliği sayesinde dünyada bir ilke imza atmış olacak.

StoreDot CEO'su Dr. Doron Myersdorf tarafından yapılan açıklamalarda, "Sürücüler artık benzinli araçlarla aynı özgürlük ve rahatlıkla uzun mesafeler gidebilecekler." ifadesi kullanıldı. Polestar CEO'su Thomas Ingenlath ise "Bu teknoloji, tüketici beklentilerini yeniden şekillendirecek ve EV sahipliğini kitlesel pazar için kusursuz bir deneyim haline gelecek." dedi.

Polestar 5'in batarya teknolojisinin altıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz