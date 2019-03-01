Dünyaca Ünlü Hapishane Alcatraz’ın Altında Askeri Üs Bulundu

Alcatraz hapishanesinde yapılan çalışmalar, hapishanede 19. yüzyıldan kalma gizli bir askeri üssün varlığını ortaya çıkardı.

Alcatraz hapishanesi, kaçmanın imkansız olduğu bir hapishane olarak biliniyor. Şimdiye kadar hep efsanelere konu olan hapishanede yapılan çalışmalar, küçük adanın üstündeki esrar perdesini daha da kalınlaştırdı.

Birmingham Üniversitesi’nden araştırmacılar, adayı incelemek için yüksek teknolojili radarlar ve lazer tarama sistemleri kullandılar. Bu taramalar sonucunda dayanıklı tuğlalardan yer altı tünelleri ve bombalara karşı koyabilecek barınakların kalıntılarını keşfettiler.

Araştırmayı yöneten Timothy de Smet, arkeolojik kalıntıların yüzeyin birkaç santimetre altında olduğunu ve mucizevi bir şekilde zarar görmeden saklanmış olduklarını belirtti.

Hapishanenin açık alanı, daha önceki askeri tesisin kalıntılarıyla birebir şekilde örtüşen bir yapıya sahip diyen araştırmacı, askeri yapının 1860’larda hala ayakta olduğunu söylüyor. Araştırmacı “ayağımızın hemen altında kamuya sunabileceğimiz bir tarih olması harika bir şey” diyor.

Alcatraz daha önce bir liman kalesi olarak kullanılmıştı. Bugünkü hapishane de bu adadaki kalıntıların üzerine inşa edildi. Geride kalan izler, modern teknolojiler sayesinde kazı yapılmadan keşfedildi.